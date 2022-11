Drogues indiennes, vendues dans le monde entier, parfois mortelles

“Les médicaments qu’ils exportent vers l’Afrique ont tendance à être de qualité inférieure à celle des autres marchés”, a déclaré M. Reddy, “car ils savent qu’ils sont plus susceptibles de s’en tirer avec des médicaments de qualité inférieure”.

Le problème des sirops contre la toux est ancien, si ancien que des problèmes de contamination similaires ont contribué à la réglementation stricte des médicaments aux États-Unis et à la création de la FDA il y a près d’un siècle.

Au cours des dernières décennies, plusieurs cas de décès massifs dus à des médicaments fabriqués en Chine, grand producteur de médicaments et de matières premières pharmaceutiques, ont été attribués aux sirops contre la toux. Dans ces cas, il a été découvert que les contrefacteurs avaient utilisé du diéthylène glycol et de l’éthylène glycol, qui se décomposent en composés toxiques dans le corps, au lieu de solvants non toxiques plus coûteux.

En Inde, au moins cinq épisodes de mortalité massive causés par une contamination au diéthylène glycol ont été enregistrés depuis les années 1970. Les sirops de fabrication indienne exportés vers la Gambie contenaient également de grandes quantités de diéthylène glycol et d’éthylène glycol. Mais ils ont été produits par un fabricant agréé, et non par des contrefacteurs, comme en Chine.

L’Inde a un modèle de réglementation désuet qui se concentre sur la vérification du produit final. La FDA, en revanche, a un cadre réglementaire « orienté processus », qui se concentre sur les contrôles de qualité et de sécurité lors de la fabrication d’un médicament.

Le processus échoue en Inde, ont déclaré M. Thakur et M. Reddy, en raison d’un manque de ressources pour effectuer les contrôles des produits, ainsi que d’une corruption généralisée.

Les fabricants profitent des lacunes d’un système de réglementation à plusieurs niveaux du système fédéral indien. Le gouvernement central est chargé d’assurer la qualité des médicaments importés et d’approuver les nouveaux médicaments. Mais les gouvernements des États sont en grande partie responsables de l’application des réglementations sur les médicaments, à la fois pour l’usage domestique et la fabrication pour l’exportation.