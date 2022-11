Drogues d’une valeur de Rs 5 Cr cachées dans des cartes de mariage saisies à l’aéroport, vieille vidéo virale

Bien qu’illégales, les rackets de drogue dans le monde sont une activité en plein essor. Même avec toutes les mesures de sécurité strictes dans les aéroports, les gares et les postes de péage, les mafias de la drogue ont tendance à trouver un moyen d’exporter ces produits nocifs et illicites vers des pays étrangers. Cependant, la contrebande n’est pas aussi facile qu’il y paraît et les passeurs sont souvent pris en flagrant délit. Un incident similaire s’est produit dans un aéroport de Bangalore en février 2020. Les douaniers ont saisi plus de 5 kg d’éphédrine à une femme, coûtant environ 5,05 crores, cachés dans 43 cartes d’invitation de mariage.

L’ancienne vidéo a une fois de plus refait surface sur Internet, attirant l’attention des utilisateurs des médias sociaux et sensibilisant les utilisateurs aux trafics de drogue. La vidéo virale a été téléchargée sur Twitter par l’officier IPS Rupin Sharma, qui a exhorté les internautes à se méfier de quiconque leur donne des objets aléatoires dans n’importe quel lieu public.

Le tweet disait : « Une fille avec des cartes de mariage surprise à l’aéroport. Les cartes contenaient des DROGUES. Attention… ne prenez rien à personne à l’aéroport. Peu importe sa forme, sa taille ou son article. Ni vieux ni jeune, homme/femme/enfant, qui que ce soit !

Une fille avec #CartesMariage pris sur le #Aéroport. La #Cartes contenu #DROGUES Attention… ne prenez rien à personne à l’aéroport, Peu importe sa forme, sa taille, son article. Ni vieux ni jeune, homme/femme/enfant, n’importe qui ! pic.twitter.com/IM64El9K1u – Rupin Sharma IPS (@rupin1992) 11 septembre 2022

Le clip révélateur révèle un groupe de douaniers déchirant un tas de cartes de mariage avec des ciseaux. Ils ont été forcés de déchirer les couvertures en papier des cartes. Une fois la tâche fastidieuse terminée, le visuel choquant des fonctionnaires découvrant 120 à 125 grammes de drogue d’éphédrine de chacune des 43 cartes de mariage est venu au premier plan.

Les cartes semblaient bien emballées et finement emballées, à tel point qu’il aurait été impossible pour un homme ordinaire de déchiffrer qu’il y avait de la drogue à l’intérieur. Vraisemblablement, le trafiquant de drogue pensait pouvoir échapper aux regards sévères de la police. Cependant, comme il ressort de la vidéo, les passeurs ont perdu leur mission illégale.

Selon le service de police, l’expédition d’exportation était prévue par un exportateur de drogue de Madurai et aurait été introduite clandestinement en Australie.

