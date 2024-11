Drogues, armes et appareils électroniques saisis lors d’une perquisition dans la prison fédérale de Brooklyn où est détenu « Diddy »

NEW YORK– Les enquêteurs ont saisi cette semaine de la drogue, des armes artisanales et des appareils électroniques lors d’une « opération interinstitutionnelle » visant à nettoyer la prison fédérale en difficulté de la ville de New York où Peignes Sean « Diddy » est détenu, a annoncé vendredi le Bureau des prisons.

Les objets de contrebande ont été identifiés et confisqués lors d’une opération de ratissage multi-agences qui a débuté lundi au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. L’opération, qui s’est poursuivie tout au long de la semaine, a impliqué le Bureau des prisons, l’inspecteur général du ministère de la Justice et d’autres organismes chargés de l’application des lois aux niveaux local, étatique et fédéral.

L’opération d’application de la loi a été « planifiée et coordonnée pour assurer la sûreté et la sécurité » du personnel et des détenus de l’établissement, a indiqué l’agence. Cela faisait partie d’une « initiative plus large de sûreté et de sécurité et non en réponse à une menace ou à des renseignements particuliers ».

Cette opération n’était pas liée à la détention de Combs, ce qui a galvanisé l’intérêt du public pour la prison. Aucune accusation criminelle n’a été déposée en lien avec le ratissage.

Les avocats de Combs ont souligné une litanie d’horreurs dans la prison – notamment des conditions déplorables, une violence généralisée et de multiples décès – alors qu’ils ont tenté à plusieurs reprises de le faire libérer sous caution en attendant son procès en mai prochain pour trafic sexuel.

La détention du magnat du hip-hop et une série de crimes liés à la prison ces derniers mois ont braqué les projecteurs sur le MDC Brooklyn, conduisant à surveillance accrue et une pression du ministère de la Justice et du Bureau des prisons pour résoudre des problèmes et demander des comptes aux auteurs.

En septembre, les procureurs fédéraux ont inculpé neuf détenus lors d’une série d’attaques d’avril à août au Metropolitan Detention Center, la seule prison fédérale de New York. Les allégations détaillaient de graves problèmes de sûreté et de sécurité dans la prison, notamment des accusations après que deux détenus aient été poignardés à mort et qu’un autre ait été transpercé dans la colonne vertébrale avec un pic à glace de fortune. Un agent correctionnel a également été accusé d’avoir tiré sur une voiture au cours d’une poursuite à grande vitesse non autorisée.

En octobre, un détenu a été inculpé dans un complot de meurtre contre rémunération qui a conduit à la mort d’une femme de 28 ans en décembre dernier devant une discothèque de New York. Selon les procureurs, le détenu a utilisé un téléphone portable de contrebande pour orchestrer le complot derrière les barreaux en attendant sa condamnation pour avoir dirigé une autre fusillade des années plus tôt.

Les accusations criminelles ont ouvert une fenêtre sur la violence et le dysfonctionnement qui ont frappé la prison, qui abrite environ 1 200 personnes, dont Combs et Sam Bankman-Friedle fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX qui s’est effondré. Le total est en baisse par rapport à plus de 1 600 en janvier.

L’établissement, situé dans une zone industrielle du front de mer de Brooklyn, est principalement utilisé pour la détention après arrestation de personnes en attente de procès devant les tribunaux fédéraux de Manhattan ou de Brooklyn. D’autres détenus sont là pour purger de courtes peines à la suite de condamnations.

Les personnes détenues à la prison de Brooklyn se plaignent depuis longtemps de la violence, des conditions épouvantables, du grave manque de personnel et de la contrebande généralisée de drogues et d’autres produits de contrebande, dont certains sont facilités par les employés. Dans le même temps, ils affirment avoir été soumis à de fréquents confinements et n’avoir pas le droit de quitter leur cellule pour des visites, des appels, des douches ou de l’exercice.

Deux fois refusé la libération sous caution, Combs demande maintenant à la Cour d’appel du deuxième circuit américain d’accorder sa libération. Les débats sont prévus pour le 4 novembre.

L’avocat de Combs, Mark Agnifilo, qui avait précédemment demandé son transfert dans une prison du New Jersey, a déclaré lors d’une audience le 10 octobre : « Nous essayons le MDC. Le MDC a été très réactif à notre égard.

Un autre avocat de Combs, Anthony Ricco, a ensuite déclaré aux journalistes à l’extérieur du palais de justice : « Il va bien. C’est une circonstance difficile. Il tire le meilleur parti de la situation.

Mais Ricco a ajouté : « Personne n’est d’accord pour rester en prison pour l’instant. »