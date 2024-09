« Drogué, violé pendant des années »: Sean « Diddy » Combs fait face à un nouveau procès pour agression sexuelle

Le magnat du hip-hop Sean « Diddy » Combs, actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, fait face à de nouvelles allégations d’agression sexuelle dans le cadre d’un procès récemment intenté à New York.

Le 12ème accusateur, identifié comme Jane Doeune ancienne mannequin, allègue que Combs l’a droguée, violée et intimidée pendant une période prolongée à partir de 2021. Elle a en outre affirmé que Combs l’avait mise enceinte et que malgré la pression de ses associés pour interrompre la grossesse, elle avait fait une fausse couche, a rapporté Deadline. .

Le procès décrit un comportement troublant, accusant Combs d’avoir contraint le plaignant à consommer kétamine et de l’alcool en la soumettant à des actes sexuels non consensuels alors qu’elle était inconsciente.

« À chaque visite, (Combs) lui faisait « faire un spectacle » et lui faisait boire de l’alcool et des substances jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse – elle se réveillait avec des ecchymoses et des blessures, mais sans aucun souvenir de la façon dont elle avait subi ses blessures, « , a-t-il ajouté.

Selon le procès, elle affirme avoir rencontré le rappeur pour la première fois dans un « endroit à l’étranger », où il a payé son voyage, et que les deux ont commencé à se voir « régulièrement » par la suite, a rapporté la BBC.

Représentée par Joseph L. Ciaccio du cabinet de blessures personnelles de Napoli Shkolnik, Jane Doe demande des dommages-intérêts non précisés.

Ces graves allégations font surface alors que Combs reste incarcéré, s’ajoutant à une série croissante de plaintes. Ils font écho à ceux réalisés par son ancienne petite amie, Cassie Ventura, en novembre 2020, ainsi qu’à un dossier distinct de Thalia Graves.qui allègue que Combs et un garde du corps l’ont violée en 2001, les images de l’incident ayant ensuite été vendues.

Neuf autres plaignants ont également présenté des réclamations similaires. Bien que Combs ait nié la plupart des allégations et plaidé non coupable dans l’affaire du ministère de la Justice, l’enquête est en cours.

Le témoignage d’un travailleur du sexe concernant les activités présumées de Combs a été publié, ce qui pourrait conduire à des accusations supplémentaires.

Tony Buzbee, un avocat de Houston, a déclaré que son cabinet mène désormais des efforts en faveur de plus de cinquante personnes qui auraient subi des abus sexuels de la part de Combs, ce qui suggère que d’autres plaintes pourraient faire surface.

Combs a été arrêté le 16 septembre dans un hôtel de Manhattan et fait face à des accusations de trafic sexuel et de racket. S’il est reconnu coupable, il risque la perpétuité. Actuellement détenu sans libération grâce à une caution de 50 millions de dollars, Combs n’a pas encore reçu de date de procès dans l’affaire fédérale.