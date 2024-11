Drogue et armes saisies lors d’une opération dans la prison où est détenu Sean « Diddy » Combs

Les autorités fédérales ont confirmé avoir saisi de la drogue, des armes artisanales et des appareils électroniques lors d’une perquisition dans la prison où Peignes Sean « Diddy » est détenu pour complot de trafic sexuel avant son procès l’année prochaine.

Le Bureau des prisons, qui a dirigé l’enquête interinstitutionnelle sur le Centre de détention métropolitain (MDC) de Brooklyn qui a commencé lundi, a déclaré que l’action n’était pas liée à la détention de Combs mais qu’elle était « planifiée et coordonnée pour assurer la sûreté et la sécurité » du personnel et des détenus.

La prison, qui accueille 1 200 personnes, fait l’objet d’une nouvelle surveillance depuis que deux hommes ont été mortellement poignardés au cours de l’été. Cinq détenus ont ensuite été accusés de meurtre.

Quatre autres détenus et un gardien ont également été accusés de voies de fait à la suite d’incidents au cours desquels un homme a été poignardé 44 fois par trois membres de gangs, et un autre au cours duquel un détenu a été poignardé à la colonne vertébrale avec un pic à glace de fortune.

Un agent pénitentiaire du MDC a également été accusé d’avoir tiré sur une voiture lors d’une poursuite à grande vitesse non autorisée.

« La violence ne sera pas tolérée dans nos prisons fédérales », a déclaré le procureur américain Breon Peace, ajoutant que les accusations devraient servir « d’avertissement à ceux qui s’engageraient dans une conduite criminelle derrière les barreaux, et à toute autre personne qui facilite ces crimes : votre conduite sera soyez exposé et vous serez tenu responsable ».

Le centre de détention a détenu ces dernières années la co-conspiratrice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, et détient actuellement l’escroc de crypto-monnaie Sam Bankman-Fried avec Combs, dont les avocats ont fait des mauvaises conditions de prison une partie de leur argument en faveur d’une libération sous caution.

L’impresario de la musique, qui fait face à plus d’une douzaine de poursuites civiles pour agression sexuelle, a demandé à la cour d’appel du deuxième circuit américain d’accorder sa libération après s’être vu refuser à deux reprises la libération sous caution par deux juges distincts de Manhattan. Les débats sont prévus pour lundi.

Un grand jury fédéral entendra également de nouvelles preuves contre Combs la semaine prochaine, qui devraient inclure le témoignage d’un homme.

Les procureurs ont également exhorté un juge fédéral, dans des documents déposés mercredi soir, à rejeter les demandes de l’équipe de défense de Combs pour la divulgation anticipée des preuves, y compris l’identité de ses accusateurs, qualifiant la demande de « manifestement inappropriée ».

Le ministère de la Justice a déclaré que ces demandes constituaient « une tentative à peine voilée de restreindre les preuves du gouvernement à ce stade précoce de l’affaire et de détourner la procédure pénale afin que l’accusé puisse répondre aux poursuites civiles » et « pose pour témoin de sécurité ».

Le site d’information sur les célébrités TMZ a publié pour la dernière fois ce qu’il dit être un accord de non-divulgation que Combs a demandé aux fêtards de signer pour assister à l’un de ses fameux rassemblements, ou « freak offs ».

La NDA document ordonne aux signataires de ne pas photographier, filmer ou enregistrer – ou demander à une autre personne de photographier ou d’enregistrer – Diddy ou toute personne se trouvant dans son orbite sans son consentement écrit, et nomme spécifiquement les sites de médias sociaux sur lesquels les participants ne peuvent pas publier de photos sans l’autorisation de Combs.