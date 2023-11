Drogue de Josh Peck, consommation d’alcool après une perte de poids et « transfert de dépendance »

Dans un récent épisode de podcast, l’acteur Josh Peck, surtout connu pour son rôle dans “Drake & Josh” de Nickelodeon, a évoqué la pression de grandir avec la célébrité en tant qu’adolescent “morbidement obèse” et le rôle qu’il a joué dans son passé de toxicomanie et d’alcool. .

Perdre du poids, supposait Peck, résoudrait ses problèmes. La réalisation que cela ne l’avait pas fait basculer. Les drogues et l’alcool ont aidé à amortir sa chute lorsque la nourriture ne pouvait plus le faire.

“À 17 ans, j’ai perdu tout ce poids… Je me suis dit : ‘Je suis sur la ligne d’arrivée, je l’ai fait, maintenant je n’ai plus à m’inquiéter de rien'”, a déclaré Peck dans un épisode de “Annulé avec Tana Mongeau” “Mais j’étais toujours en proie aux mêmes pensées et aux mêmes choses qui m’avaient toujours dérangé toute ma vie.”

Ce qui a suivi a été un voyage de quatre ans consistant à « être un cliché total », a déclaré Peck, alors qu’il essayait de rattraper son retard sur la fête qu’il sentait que sa carrière lui avait volée. À 21 ans, Peck a cherché un traitement et est devenu sobre.

Son histoire, quelques auditeurs souligné, détaille un phénomène partagé par de nombreuses personnes qui se produit après une perte de poids importante appelé « dépendance croisée » ou « transfert de dépendance » : lorsqu’une dépendance, souvent alimentaire, est remplacée par une autre, comme les drogues et l’alcool, après une perte de poids. Peck a refusé la demande de commentaires de USA TODAY.

Des recherches ont montré que les gens peuvent également développer une dépendance à d’autres choses après une perte de poids importante, comme jeux d’argent, shopping, exercice, cueillette de peau et Internet – tout cela sert d’évasion émotionnelle aux changements massifs de style de vie liés à la perte de poids.

Le compromis est principalement associé aux personnes qui subissent une chirurgie bariatrique, telle qu’un pontage gastrique ou une gastrectomie en manchon, car les procédures entraînent des conséquences dramatiques. réduction de la consommation alimentaire et du poids corporel sur une période de temps relativement courte. Cependant, les experts affirment que cela peut également se produire après une perte de poids naturelle, et potentiellement après une perte de poids via des médicaments comme Ozempic, bien que cela reste à voir.

“Chaque fois que les gens subissent un changement majeur dans leur corps, il y a un changement psychologique qui correspond à cela et ce n’est pas toujours le changement positif que les gens imaginent”, a déclaré Alexis Conason, psychologue agréée et spécialiste certifiée des troubles de l’alimentation qui a étudié le transfert de dépendance. “Lorsque nous perdons beaucoup de poids, cela se produit parfois très rapidement et souvent d’une manière qui semble échapper au contrôle des gens.”

Pourquoi le transfert de dépendance se produit parfois après une perte de poids

Semblable à l’expérience de Peck, de nombreuses personnes pensent qu’un corps plus mince est la réponse à leurs problèmes. Mais sans traiter la cause sous-jacente d’une dépendance existante, certains courent le risque de la remplacer par une autre potentiellement plus dangereuse.

“Ils mettront tous leurs œufs dans ce panier et auront de l’espoir tout en ayant des attentes irréalistes quant à ce que sera la vie par la suite”, a déclaré Conason.

Il peut être choquant que la perception qu’a la société d’une personne change soudainement, ce qui peut avoir des conséquences s’infiltrer dans les relations personnelles. Souvent, le corps des gens change plus rapidement que leur image corporelle ne peut s’ajuster, ce qui peut conduire à une dysmorphie corporelle. Peck a décrit son expérience comme ayant « la même tête [on] un corps différent,” un sentiment qu’il a également partagé dans ses mémoires “Les gens heureux sont ennuyeux” sorti l’année dernière.

“Cela peut être une expérience déconcertante de se voir d’une certaine manière et de voir le monde vous répondre d’une manière différente”, a déclaré Conason.

Dans certains cas, les gens ne perdent pas le poids qu’ils souhaitaient ou ne reprennent pas le poids qu’ils ont perdu au fil du temps, ce qui peut être difficile à gérer, en particulier pour les personnes qui subissent une intervention chirurgicale et qui ont l’impression que c’est leur dernière opportunité de perdre du poids. “Lorsque la chirurgie n’aide pas, les gens peuvent être plus sujets à la dépression et au désespoir”, a déclaré Conason, “et reçoivent souvent très peu de soutien sur la façon d’y faire face.”

Le résultat peut être de remplacer la nourriture par un mécanisme d’adaptation différent pour atténuer le choc de ces défis.

Il a été démontré, par exemple, que les drogues et l’alcool déclencher des réponses de récompense similaires dans le cerveau comme la nourriturece qui contribue à expliquer pourquoi certaines personnes deviennent dépendantes à des substances lorsqu’elles ne peuvent plus tirer satisfaction de leur alimentation.

La recherche montre également que l’intoxication se produit plus rapidement et avec moins d’alcool après une chirurgie bariatrique, ce qui augmente les risques de dépendance à l’alcool, a déclaré Dr Julio Teixeira, chirurgien bariatrique chez Northwell Health qui a publié des recherches sur le transfert de dépendance. Parce que la tolérance est réduite, les gens peuvent ressentir plus tôt et plus fréquemment les aspects gratifiants de la consommation d’alcool, ce qui pourrait conduire à un plus grand désir d’en consommer davantage.

Le transfert de dépendance peut arriver à n’importe qui

Le transfert de dépendance après une perte de poids significative peut survenir même chez les personnes sans antécédents de dépendance, qu’il s’agisse de nourriture, de drogues, d’alcool ou d’une autre substance ou comportement.

Dans un petit 2022 étude Sur 97 patients ayant subi une gastrectomie en manchon, les chercheurs ont découvert qu’un « buveur ne présentant pas de risque élevé » sur cinq (soit un total de 84 personnes) a développé un problème d’alcool un an après l’intervention.

Cela dit, des antécédents de dépendance sont généralement associés à des risques accrus de transfert de dépendance après une perte de poids. Le prévalence de la dépendance alimentaire avant une chirurgie bariatrique, varie d’environ 14 % à 58 %, selon plusieurs études.

La communauté médicale a pas encore reconnu la dépendance alimentaire comme un trouble dans la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V), la classification standard des troubles mentaux utilisée par les professionnels de la santé mentale.

Conason convient que le concept de dépendance alimentaire est controversé et « n’est réellement observé que dans le contexte d’un régime et d’une restriction de l’apport alimentaire : plus les gens essaient de restreindre leur alimentation, plus ils se sentent hors de contrôle par rapport à la nourriture. »

Ce débat a rendu difficile pour les chercheurs de comprendre et de communiquer les facteurs de risque de transfert de dépendance après une perte de poids.

La meilleure façon d’éviter complètement ce phénomène, a déclaré Conason, est de travailler avec un professionnel de la santé mentale, de préférence formé pour traiter les dépendances et les troubles liés à l’alimentation, avant, pendant et après votre parcours de perte de poids.

