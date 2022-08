Drizzy Drake devient un autre mème après avoir lancé sa nouvelle coiffure inattendue

Ne soyons pas surpris quand il s’agit de Drake et de ses coiffures uniques ! Un jour, il porte des tresses, un autre jour, il porte un motif en forme de cœur et maintenant, il porte un dos lisse et veut savoir comment il devrait l’appeler.

Drake a présenté au monde sa nouvelle coiffure jeudi sur Instagram et a demandé à ses abonnés de donner un “nom” à son nouveau look.

Les fans et les amis célèbres ont relevé le défi de Drake et ont laissé tomber des noms potentiels dans la section des commentaires. Justin Bieber a tenté sa chance et a suggéré « Clarance Donovan alias steezeman deluxe », tandis que le rappeur Quavo a commenté en disant : « RAZOR AUBREY RAMONE alias SCOTT HALL ».

Bien sûr, Black Twitter a dû intervenir et donner son grain de sel. Un utilisateur a même fait de Champagne Papi un mème.

Drake à l’époque de la dame du déjeuner pic.twitter.com/fgaXiimAwx — Andy Dandy Shitpost (@ANDYdrewME) 26 août 2022

Drake a dit pic.twitter.com/RcW70wfX0I – dula peep (@TheBeezeKnees) 26 août 2022

Le parcours capillaire d’Aubrey Drake est amusant. Je veux qu’il achète des paquets. – Herb Ertlinger (@Juli_nPls) 26 août 2022

Drake veut tellement être un baron de la drogue cubain pic.twitter.com/ll7j7yw3TF — chri-thique evans 🇭🇹 (@doooritochip) 26 août 2022

Drake soit ici comme pic.twitter.com/PFJMJSqxMx – Jared. (@Jayleejnr) 26 août 2022

Drake est passé de Champagne Papi à Pootie Tang avec ses nouveaux cheveux pic.twitter.com/jG1rcxsrtI — Donte et ses amis (@DonteAndFriends) 26 août 2022

Un utilisateur a tweeté “Le parcours capillaire d’Aubrey Drake est amusant. Je veux qu’il achète des paquets. Franchement, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée. Drake vendant des cheveux de qualité supérieure pourrait être une chose puisqu’il change ses cheveux aussi souvent que nous les femmes !

À ce stade, nous ne savons pas si Drake traverse une crise de la quarantaine, s’il aime vraiment changer de coiffure comme il fait ses dessins, ou s’il essayait de ressembler à son père. Quoi qu’il en soit, on dirait qu’il s’amuse bien avec et tant qu’il continue à sortir de la bonne musique on s’en fiche !

