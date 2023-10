Monumental Sports & Entertainment (MSE) va tirer parti de l’intelligence d’audience à fort impact de DriveLine pour maintenir sa meilleure expérience de fan, axée sur le numérique.

TAMPA, Floride – 24 octobre 2023 — Ligne cinématique, une solution révolutionnaire d’intelligence d’audience, et Monumental Sports & Entertainment (MSE), le leader américain du sport et du divertissement, annoncent aujourd’hui « Meet Me at District E ». Cette campagne innovante exploite la puissance de la capacité de DriveLine à segmenter et cibler des publics uniques en fonction de leurs habitudes de visite pour susciter la fréquentation des fans dans le nouveau site de MSE, le District E propulsé par Ticketmaster, situé à côté de la Capital One Arena au centre-ville de DC.

« Notre partenariat avec DriveLine nous permettra d’utiliser des renseignements personnalisés sur l’audience pour mieux comprendre nos clients et proposer des offres au District E qui à la fois enthousiasment nos fans actuels et nous aident à attirer de nouveaux invités », déclare Erin Mitchell Martin, vice-présidente du marketing des sites chez Monumental. Sports et divertissement.

De la NBA à la LNH en passant par les concerts et bien plus encore, la campagne est conçue pour amplifier la gamme inégalée d’expériences sportives et de divertissement que MSE propose aux fans de la zone DMV ; soulignant les façons dont les équipes et les sites peuvent capitaliser sur une approche basée sur la connaissance – la sélection et le ciblage de leurs propres publics de visites personnalisés pour améliorer considérablement l’expérience de leurs fans et leur participation aux événements.

“Le District E propulsé par Ticketmaster est un lieu de première classe, et nous sommes convaincus que notre public soutiendra les efforts de MSE pour offrir une expérience culinaire et de boissons haut de gamme à ses fans, invités et visiteurs”, a déclaré Peter Sayer, PDG de DriveLine. .

Le 26 octobre à 10h00 PT/13h00 HE, DriveLine organisera un webinaire commun « Reach Audiences That Matter », une discussion au coin du feu sur les audiences et les visites conçue pour aider les équipes marketing à comprendre comment exploiter la puissance de l’audience personnalisée. création en collaboration. La discussion mettra en vedette Erin Mitchell Martin, vice-présidente du marketing des sites chez Monumental Sports & Entertainment et Askia Underwood, directrice de la croissance de DriveLine. Pour vous inscrire, visitez: PAGE D’INSCRIPTION.

Pour plus d’informations sur DriveLine et ses informations d’audience à fort impact, visitez www.driveline.ai ou contactez-nous à [email protected].

À propos de DriveLine :

DriveLine est une solution révolutionnaire d’intelligence d’audience destinée aux marques et aux agences qui cherchent à atteindre des audiences axées sur les mobiles, à révolutionner leur stratégie de ciblage d’audience et à pérenniser leurs résultats médiatiques payants. Avec DriveLine, les spécialistes du marketing peuvent créer, cibler et atteindre des audiences personnalisées pertinentes sur 250 millions d’appareils mobiles, et obtenir des informations exploitables sur les mouvements et le comportement de leur audience sans utiliser d’informations personnellement identifiables.

DriveLine résout le problème de la diminution des informations sur l’audience et des capacités de ciblage en raison de problèmes de confidentialité et de jardins clos, et permet aux entreprises d’atteindre des publics cibles pertinents grâce à la publicité display et vidéo mobile. Apprenez-en davantage sur : driveline.ai.

À propos de Monumental Sports & Entertainment :

Monumental Sports & Entertainment est la principale famille américaine de sports et de divertissement. Nos collaborateurs, nos joueurs, nos équipes et nos événements apportent enthousiasme et joie à des millions de personnes. Nous investissons et innovons pour améliorer constamment le jeu afin de pouvoir offrir des expériences extraordinaires qui inspireront et uniront notre communauté, nos fans et nos collaborateurs. Pour en savoir plus, veuillez visiter monumentalsports.com.