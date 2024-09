« Drive To Survive » et la star de Formule 1 Lewis Hamilton révèlent une lutte à long terme en matière de santé mentale

La star de Formule 1 Lewis Hamilton, souvent présente dans le hit de Netflix Conduire pour survivre série, a parlé de son combat à long terme contre la santé mentale.

Hamilton a dit Le temps du dimanche journal disant qu’il souffrait de dépression depuis l’âge de 13 ansquelque chose qu’il attribue à la pression de la course dès son plus jeune âge et aux difficultés scolaires dans sa ville natale de Stevenage, au nord de Londres.

Hamilton, aujourd’hui âgé de 39 ans, a déclaré :

«Je pense que c’était la pression de la course et les difficultés à l’école – l’intimidation. Je n’avais personne à qui parler. Au début, j’avais du mal à calmer mon esprit.

Le pilote de course a partagé que, depuis 2020, il se réveille à 5 heures du matin pour méditer, fait des retraites silencieuses et court des distances de 10 km, en disant : « C’est une excellente façon d’entrer en contact avec moi-même, mes sentiments intérieurs – comprendre ce que Je veux faire.

Hamilton a été sept fois champion du monde de Formule 1. Il occupe actuellement la sixième position au classement général des pilotes.