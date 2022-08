Drive to Survive a été le catalyseur, mais Sky mérite également le mérite de l’ascension de la F1

Après une pause estivale de quatre semaines, la F1 est de retour. Les pilotes et les équipes reviennent à Spa pour ce qui pourrait être la dernière fois, la place du Grand Prix de Belgique au calendrier 2023 étant sérieusement menacée.

En fait, il y a probablement moins de doute sur la destination du titre de pilote. Max Verstappen détient une avance apparemment inattaquable sur ses rivaux, le Néerlandais étant en passe de décrocher sa deuxième couronne consécutive.

Mais malgré l’absence apparente de combat pour le titre, la popularité de la F1 est sur une nette courbe ascendante. Les chiffres officiels suggèrent que 1,55 milliard de personnes se sont connectées dans le monde en 2021 – une augmentation de 4% par rapport à l’année précédente – aux côtés de millions d’autres spectateurs depuis les tribunes.

Liberty Media a supervisé une croissance impressionnante depuis sa prise de contrôle il y a cinq ans, une grande partie de ce succès étant attribuée à Drive to Survive. Le docudrame Netflix s’est avéré être un véritable succès, la quatrième série retraçant l’une des saisons les plus dramatiques de l’histoire de la F1. Il est au moins en partie responsable des gains de 58 % d’une année sur l’autre du nombre de téléspectateurs américains des événements en direct, le Royaume-Uni signalant également une augmentation de 39 %.

Mais si regarder l’émission a incité les gens à essayer la F1, la diffusion étendue de Sky Sports les rendra sûrement plus susceptibles de revenir. Sa couverture est diffusée aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et elle dispose d’une chaîne dédiée au Royaume-Uni depuis 2012.

L’époque des courses de F1 gratuites est révolue, mais bien qu’il s’agisse d’un service payant, Sky Sports a fait bon usage de l’investissement dans le sport. Le diffuseur a contribué à rendre le sport aussi attrayant de plusieurs manières.

Couverture 24h/24 et 7j/7

Lorsque Sky a obtenu les droits de F1 en 2012, il est devenu clair que la société prenait la couverture très au sérieux. S’engager dans une chaîne dédiée à un seul sport était un gros problème à l’époque, bien que nous ayons maintenant des chaînes Sky Sports équivalentes pour la Premier League, le football (plus généralement), le cricket, le golf, les courses de chevaux et la NFL.

Depuis 2016, Sky Sports est le seul endroit où regarder la plupart des courses de F1 en direct au Royaume-Uni. Il est devenu le diffuseur officiel de langue anglaise dans le monde entier, ce qui signifie que vous entendrez David Croft dans la boîte de commentaires et la même liste de présentateurs où que vous soyez.

Bien sûr, la plupart des gens ne regardent Sky Sports F1 que les week-ends de course. Mais pouvoir accéder à un contenu de haute qualité à tout moment de la journée signifie qu’il y aura toujours quelque chose à regarder pour les fans de F1. Compte tenu de l’investissement nécessaire pour y parvenir, il n’est pas surprenant qu’un abonnement soit requis.

Ciel

Pour beaucoup de gens, discuter de F1 sur les réseaux sociaux est devenu tout aussi important que regarder les courses. Parallèlement aux comptes officiels, Sky Sports a contribué à garantir une couverture officielle en ligne plus importante que jamais.

Même pendant la pause estivale, pas un jour ne s’est passé sans qu’un message ne soit posté sur sa page Facebook F1 (avec plus de 2 millions de likes) et Compte Twitter (1,6 million d’abonnés). Des vidéos sont également téléchargées régulièrement sur la chaîne YouTube de Sky Sports F1 (574 000 abonnés).

Avec les faits saillants de la course téléchargés sur la chaîne officielle F1 quelques minutes seulement après sa fin, il est facile de rattraper toute action que vous avez manquée.

Instants viraux

Ces dernières années, la F1 a eu son lot de moments mémorables. De Lewis Hamilton égalant le record de Michael Schumacher de sept titres mondiaux à l’énorme controverse décisive à Abu Dhabi l’année dernière, l’histoire a été faite de plus d’une manière.

Sky a su en tirer parti, notamment via les plateformes sociales évoquées plus haut. Un exemple récent important est la bataille à trois entre Sergio Perez, Charles Leclerc et Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de cette année.

Alors que ce dernier effectuait un double dépassement improbable, le commentaire de Croft “à travers Hamilton!” a rapidement attiré l’attention en ligne et est rapidement devenue une ligne emblématique.

Cependant, c’est la marche sur la grille d’avant-course du co-commentateur Martin Brundle qui fait le plus parler les gens. Cela a culminé lors du Grand Prix des États-Unis de l’année dernière, lorsqu’une brève conversation avec la rappeuse Megan Thee Stallion a fait des vagues dans le monde entier.

Ce potentiel de moments viraux rend les gens plus susceptibles de regarder Sky Sports F1 avant même le début de la course – on ne sait jamais quand la prochaine pourrait arriver.

Analyse en profondeur

Surtout, cela ne se fait pas au détriment d’une véritable analyse et de la contribution de personnes qui connaissent tout sur la Formule 1. Brundle est loin d’être le seul ancien pilote de l’équipe Sky Sports, et il est rejoint par des journalistes et des diffuseurs expérimentés avec un vaste connaissance du sport.

Lors d’un week-end de course typique, vous pouvez regarder une couverture complète de chaque séance d’entraînement et de qualification. En ce qui concerne le jour de la course, attendez-vous à un long aperçu en direct et à des heures de réaction après le drapeau à damier. Même pendant la course, l’équipe de commentateurs encourage régulièrement les analystes et les chefs d’équipe à ajouter leur contribution.

La couverture n’est pas parfaite, mais elle offre un bon équilibre entre la restauration des masses et l’approfondissement des problèmes qui comptent.

Vous voulez savoir comment accéder à Sky Sports F1 depuis le Royaume-Uni ou n’importe où ailleurs dans le monde ? Consultez notre guide séparé sur la façon de regarder les courses de F1 en 2022.