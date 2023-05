Drishyam prêt pour un remake coréen après un succès dans 4 langues indiennes

La franchise ‘Drishyam’ d’Ajay Devgn et de Tabu-vedette transcende les frontières car elle devrait être adaptée au public sud-coréen avec le remake coréen officiel. «Drishyam» est une franchise indienne qui a remporté le succès dans toutes les langues indiennes, que ce soit le malayalam, le tamoul, le kannada, le télougou ou l’hindi. L’annonce a eu lieu dimanche au Pavillon de l’Inde lors de l’édition en cours du Festival de Cannes. La société de production indienne Panorama Studios et Anthology Studios, fondée par l’ancien chef de production coréen local de Warner Bros., Jay Choi, l’acteur de « Parasite » Song Kang-ho et le réalisateur acclamé Kim Jee-woon se sont associés pour le remake coréen. Regardez la vidéo pour en savoir plus.