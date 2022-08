Drishyam 3 : le producteur CONFIRME le troisième épisode de Mohanlal vedette ; les fans ravis disent: “George Kutty est de retour”

La Drishyam la série est plutôt réussie. La série Malayalam avait Mohanlal jouant le rôle principal. Les deux premiers volets du film ont été un super succès et maintenant les fans sont aux anges puisque le troisième volet de la franchise vient d’être confirmé. Le producteur Antony Perumbavoor aux Mazhavil Entertainment Awards a annoncé samedi que Drishyam 3 est sur les cartes et que Mohanlal sera le chef de file. Dès que la nouvelle fait la une des journaux, tous les fans de Mohanlal expriment leur bonheur sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont super heureux que leur George Kutty préféré revienne avec un thriller policier divertissant.

Découvrez les tweets ci-dessous. Les fans de Mohanlal sont super excités pour Drishyam 3.

Plus de rumeurs!! Drishyam 3 confirmé par antony perumbavoor au spectacle de mazhavil manorama !!!! Oui, ici commence le premier battage médiatique national pour un film en malayalam ??… même le ciel ne peut pas défendre#Drishyam3#Drishyam3 pic.twitter.com/Q1KnaBoXGu (@mathewmanjoor) 27 août 2022

Tout le pays vous attend GEORGEKUTTY !!! ?? Le troisième volet de la série Drishyam la plus appréciée de l’Inde arrive ?#Drishyam3 #Mohanlal pic.twitter.com/qmXLrCeAzL ?????? ? (@KingsmanKQ2) 27 août 2022

Les prochains films de Mohalal

Outre Drishyam 3, Mohanlal a également Vrushabha dans son chat. L’acteur jouerait le rôle d’un père dans ce film. Le film sera réalisé par Nanda Kishore et sera doublé en plusieurs langues, dont le tamoul, le kannada et l’hindi. Le tournage du film se déroulera en mai 2023. On dirait que les prochains mois de Mohanlal vont être assez mouvementés.