Drishyam 3 : Ajay Devgn, le film de Mohanlal sortira simultanément en hindi et en malayalam ; Jeethu Joseph commence le scénario

Drishyam 3 va être une affaire unique. Depuis 2013, après que Jeethu Joseph ait réalisé le thriller épique avec Mohanlal, les fans ont-ils vu des remakes dans des langues comme le tamoul, le télougou et l’hindi. C’est l’un des thrillers les plus emblématiques de tous les temps. L’année dernière, nous avons vu Drishyam 2 au cinéma. Alors que les films malayalam et telugu sont sortis en numérique, Ajay Devgn et les producteurs Kumar Mangat Pathak, Abhishek Pathak ont ​​décidé de le sortir dans les salles de cinéma. Il s’est avéré être l’un des plus gros revenus de 2022, faisant plus de Rs 200 crores dans les salles de cinéma.

DRISHYAM 3 BIENTÔT DISPONIBLE

Drishyam 3 est maintenant en phase de développement. Cela a été rapporté par Pinkvilla et cette fois, les écrivains malayalam et hindi font une collaboration conjointe. Abhishek Pathak et son équipe ont découvert l’intrigue de base de Drishyam 3. Il semble que Jeethu Joseph ait aimé la même chose et maintenant ils développent le scénario de Drishyam 3. Ils travaillent ensemble et ont maintenant l’intention de tourner les versions hindi et malayalam en même temps. . L’idée est de sortir Drishyam 3 partout en Inde à la même date. La source aurait déclaré: « Alors que le Kerala verra la sortie en malayalam avec Mohanlal dans le rôle de Goerge Kutty, le reste de l’Inde verra le voyage d’Ajay Devgn dans le rôle de Vijay Salgaonkar. Une fois le scénario verrouillé, les producteurs de Telugu Drishyam ont également pourrait rejoindre le plan de libération simultanée. »

DRISHYAM 3 POUR RETENIR LE SUSPENSE

L’un des problèmes avec les films Drishyam est qu’un grand nombre de personnes regardent le film en malayalam lorsqu’il sort. Ensuite, les comparaisons commencent et les gens donnent aussi des spoilers. Ce sera le dernier film de la franchise Drishyam. Les réalisateurs veulent offrir une expérience vraiment inoubliable à tous les cinéphiles. La source a ajouté : « Quoi de mieux que de vivre une expérience de frissons et de sensations fortes sans avoir une idée de la suite. » Le tournage du film commencera après le verrouillage du scénario final. Un scénario kickass est un must pour les histoires à suspense.

Maintenant, Drishyam va être adapté en coréen. Le script a été repris par Anthology Studios. Les Coréens sont très friands de thrillers et Drishyam a ce qu’il faut de suspense et de sensations fortes. Jay Choi, Song Kang Ho de Parasite et Kim Jee Woon sont à l’origine du projet.