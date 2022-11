Drishyam 2 star Shriya Saran brise le silence après avoir été trollé pour avoir embrassé son mari en public

Drishyam 2 a touché la bonne cible. Le film sorti le 18 novembre s’est avéré être un succès au box-office. Réalisé par Abhishek Pathak, Drishyam 2 étoiles Ajay Devgn, Shriya Saran, Tabou et Akshaye Khanna dans des rôles principaux. C’est une suite de Drishyam qui a été un succès au box-office. Comme le film marche bien au box-office, les stars font aussi l’actualité. Dans une récente interview, Shriya Saran a parlé de la négativité des médias sociaux et du fait d’embrasser son mari en public. Lors de la projection spéciale de Drishyam 2, Shriya Sara et son mari Andrei Koshcheev se sont livrés à un verrouillage des lèvres devant les caméras et cela a appelé à la pêche à la traîne.

Shriya Saran s’ouvre sur le fait de se faire troller pour avoir embrassé son mari en public

Dans une interview avec News18, Shriya Saran a déclaré qu’elle trouvait drôle qu’elle se fasse troller pour avoir embrassé son mari. La diva a déclaré qu’Andrei trouvait normal de s’embrasser en public pour célébrer ses moments spéciaux et qu’elle trouvait cette pensée magnifique. Elle aurait déclaré : “C’est assez drôle ! Andrei pense que c’est normal de m’embrasser pendant mon moment spécial et je pense que c’est magnifique. Il ne comprend pas pourquoi nous serions trollés pour quelque chose d’aussi naturel. Mais ça va, ça ça va (rires) !” Elle a en outre mentionné qu’elle ne prêtait pas attention aux trolls et qu’elle faisait plutôt ce qu’elle voulait faire. C’est en 2018 que Shriya et Andrei se sont mariés et ils ont une petite fille.

En parlant de Drishyam 2, le film a réussi à gagner beaucoup d’argent au cours des cinq premiers jours. Il a atteint la marque de Rs 86 crore et on s’attend à ce que Drishyam 2 d’Ajay Devgn entre très bientôt dans le club de Rs 100 crore. C’est après un écart qu’un film de Bollywood a réussi à enregistrer un bon résultat au box-office.