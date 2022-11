Drishyam 2 met le feu au box-office et collecte Rs 126,58 crore en 9 jours

Drishyam 2, le thriller policier mettant en vedette Ajay Devgn, Tabu et Akshaye Khanna, n’a pas été affecté par la comédie de créatures de Varun Dhawan, Bhediya. Les cinéphiles continuent d’aimer la sortie de la semaine dernière, et Drishyam 2 a gagné Rs 14,05 crore, portant son total à Rs 126,58 crore.

Dévoilant les détails, Taran Adarsh ​​a écrit: « # Drishyam2 continue sa course phénoménale… Passe à un OVERDRIVE sur [second] Sat… Pose une rude concurrence à tous les films – nouveaux titres ainsi que les titres restants… Emballera un SOLID PUNCH sur [second] Soleil aussi… [Week 2] ven 7,87 cr, sam 14,05 cr. Total : 126,58 ₹ cr. #India biz.





Pour les non-initiés, Drishyam 2 sort en salles le 18 novembre