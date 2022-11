Drishyam 2 : Kangana Ranaut fait l’éloge de Tabu ; dit que l’actrice dans la cinquantaine “sauve à elle seule l’industrie cinématographique hindi”

Drishyam 2 est le sujet de conversation de la ville et comment! Ajay Devgn, Tabou, Shriya Saran et d’autres sont revenus avec la suite du film à succès de 2015 Drishyam. Le deuxième volet du thriller policier est réalisé par Abhishek Phatak. Il est sorti le vendredi 18 novembre 2022 et a conquis les cœurs dans tout le pays. C’est l’adaptation hindi de Mohanlal starrer Drishyam 2. Les fans adorent le film et nous avons également vu une randonnée dans les collections du jour 2 de Drishyam 2. Kangana Ranaut a également parlé de Drishyam 2 et a fait l’éloge de Tabou.

Kangana Ranaut fait l’éloge de Tabu pour le succès de Drishyam 2

Kangana Ranaut est l’une de ces actrices dont les déclarations deviennent toujours virales dans Entertainment News. Et récemment, l’actrice de Dhaakad a utilisé sa poignée Instagram pour faire l’éloge de l’actrice senior Tabu. L’actrice, dans ses histoires, a partagé qu’il n’y avait que deux films à succès en 2022 qui sont Bhool Bhulaiyaa 2 et Drishyam 2. Les deux films présentaient Tabu dans un rôle clé.

Kangana Ranaut a qualifié Tabu de super star et a déclaré qu’elle le tuait dans la cinquantaine et qu’elle “sauvait à elle seule l’industrie cinématographique hindi”. L’actrice de Manikarnika a déclaré que bien que le talent de Tabu et sa constance n’aient jamais été remis en question, elle s’est sentie inspirée de voir l’actrice dans la cinquantaine être à son meilleur et atteindre la célébrité. “Je pense que les femmes méritent beaucoup plus de crédit pour leur dévouement inébranlable à leur travail”, Kangana a ajouté en qualifiant Tabu d’inspiration.

Consultez l’histoire Instagram de Kangana Ranaut pour Tabu ici:

Collection Drishyam 2 au box-office

Le premier jour, la vedette d’Ajay Devgn, Drishyam 2, a réalisé une entreprise de Rs 15,38 crores. Et le jour 2, Drishyam a frappé Rs 21,59 crores. Ses collections de deux jours s’élèvent à Rs 36,97 crores. Le dimanche devrait voir un saut majeur dans les affaires de Drishyam 2 compte tenu du battage médiatique.