Drishyam 2 divulgué en ligne: Ajay Devgn, Tabu, Shriya Saran film complet en HD disponible sur Tamilrockers, Telegram et d’autres sites torrent

Drishyam 2 a publié aujourd’hui des critiques positives de la part des critiques et des réactions des fans. Ajay Devgn est de retour dans son élément et ses performances ainsi que celles de Tabu sont saluées. Le nouveau film Drishyam 2 est prêt pour un succès en ce qui concerne la collecte au box-office, tout comme son prédécesseur malayalam. Cependant, le film a été touché par le piratage. Drishyam 2 a été divulgué en ligne en version Full HD sur divers sites de torrent comme Tamilrockers, Movierulz, Filmyzilla, Telegram et plus encore à regarder et à télécharger gratuitement. La disponibilité facile du film en ligne peut toucher la collection du box-office.

Mais nous exhortons les lecteurs de BollywoodLife à ne pas regarder le film sur de telles plateformes et à ne le regarder que dans les salles ou sur les plateformes OTT autorisées lors de sa sortie officielle en numérique. La loi sur le droit d’auteur de 1957 mentionne le piratage comme une infraction pénale. Pour en revenir à Drishyam 2, l’histoire reprend l’histoire de Drishyam où Vijay Salgaonkar et sa famille sont retournés pour mener une vie normale, laissant derrière eux leur horrible passé. Mais les fantômes du passé reviennent les hanter. Seront-ils rattrapés cette fois ou réussiront-ils à s’en sortir indemnes ? Outre Ajay en tant que Vijay, Drishyam 2 met également en vedette Shriya Saran en tant que sa femme Nandini, Ishita Dutta et Mrunal Jadhav en tant que filles Anju et Anu.

Regardez la bande-annonce de Drishyam 2 –

Les premières critiques du film sont toutes excellentes avec des gens ravis de la performance en couches d’Ajay Devgn. Les critiques et les fans l’appellent la suite appropriée et certains l’ont même appelé l’un des meilleurs thrillers que nous ayons vus depuis des lustres. Nous espérons seulement que le fait que Drishyam 2 soit divulgué en ligne n’affectera pas le box-office et motivera toujours les fans à aller au cinéma et à vivre le frisson que le film promet.