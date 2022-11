Drishyam 2 Box Office Collection Day 1: Le thriller policier d’Ajay Devgn obtiendra une ouverture à deux chiffres

Ajay Devgn est de retour avec le thriller policier Drishyam 2, qui est la suite du hit de 2015 Drishyam. Le film, qui met également en vedette Tabu, Shriya Saran, Ishita Dutta et Akshaye Khanna, a reçu des critiques positives du public et des critiques. Avec le bouche à oreille positif et la réservation à l’avance, Drishyam 2 est prêt à enregistrer une ouverture à deux chiffres au box-office.

Selon les rapports, Drishyam 2 a déjà franchi la barre des 3 crores de roupies dans la vente de billets de réservation à l’avance et il devrait gagner plus de 10 crores de roupies environ le jour de son ouverture. L’analyste du commerce cinématographique Komal Nahta a déclaré que la collecte du jour d’ouverture de Drishyam 2 peut aller jusqu’à Rs 12 crore.

“La franchise est devenue une sorte de culte. De plus, elle ne fera face à aucune concurrence de Kantara car le film en est à son dernier tour”, a déclaré Komal Nahta, cité par India Today. D’après les premières estimations, Drishyam 2 peut devenir le troisième film de réservation à l’avance le plus élevé après Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra et Bhool Bhulaiya 2 de Kartik Aaryan.

Drishyam 2 est une suite du film de 2015, qui était lui-même un remake du film à succès malayalam du même nom avec la superstar Mohanlal dans le rôle principal. Le Drishyam 2015 a été réalisé par feu Nishikant Kamat, décédé en 2020 des suites d’une cirrhose. La suite a été réalisée par Abhishek Pathak, fils du producteur Kumar Mangat Pathak, et présente la musique de la sensation sudiste, Devi Sri Prasad.