Dripper Cheltenham à Pasty Barm

À TRAVERS la Grande-Bretagne, il existe des plats locaux gras imaginés bien avant que l’idée de compter les calories n’existe.

Hier, nous avons révélé comment le conseil de Middlesbrough a fait face à une réaction négative pour la promotion du parmo et des frites frits de la ville.

La Grande-Bretagne a de nombreuses spécialités régionales qui pourraient donner aux experts de la santé une crise cardiaque Crédit : Shutterstock

Pesant 2 600 calories, la recette contient plus que l’apport quotidien recommandé pour un adulte.

Mais ce n’est pas la seule délicatesse régionale qui pourrait donner aux experts de la santé une crise cardiaque.

Il y a le Cheltenham Dripper riche en saindoux, le sandwich de spécialité de Bolton connu sous le nom de barm pâteux et la viande panée de l’est de l’Écosse appelée Red Pudding.

Nous examinons les plaisirs culinaires les plus coupables de tout le Royaume-Uni – et révélons combien de calories ils contiennent réellement.

Barm pâteux – 970 calories

À Bolton, cette délicatesse populaire riche en glucides est une pâte coincée entre deux tranches de pain.

Le plat aurait été inventé par des écoliers affamés dans les années 50 Crédit : WIKIPÉDIA

Il y a dix ans, le Pasty Barm a été élu en-cas préféré des locaux, et le boxeur Amir Khan a déclaré qu’il le présenterait à sa femme américaine.

On pense qu’il a été inventé par des écoliers affamés dans les années cinquante.

Bedfordshire Clanger – 1 200 calories

C’est une pâte farcie de viande, de pommes de terre et d’oignons, et la pâte est faite avec de la graisse animale durcie.

Des collations similaires se trouvent dans le Hertfordshire et le Buckinghamshire voisins Crédit : Alamy

Il n’est peut-être pas surprenant que le nom vienne du terme clangy, signifiant lourd.

Des collations similaires se trouvent dans le Hertfordshire et le Buckinghamshire voisins.

Boudin rouge – 550 calories

Un plat frit apprécié dans les friteries le long de la côte est de l’Écosse, le Red Pudding est essentiellement de la viande enrobée de pâte.

Son centre rouge provient du colorant et des épices

Le choix de la garniture a tendance à être un mélange de bœuf haché, de bacon et de porc, y compris du suif, de la graisse de bœuf et de la couenne de porc.

Son centre rouge provient du colorant et des épices.

Gras coquin – 315 calories

Ce gâteau en forme de scone remonte au 15ème siècle, mais n’a reçu son nom de Fat Rascal que dans les années 80.

Le gâteau est souvent décoré de cerises confites et d’amandes Crédit : Alamy

Le favori du Yorkshire est l’engraissement car les deux ingrédients principaux sont le beurre et la crème.

Il contient également des fruits secs, des œufs et de la farine et est souvent décoré de cerises confites et d’amandes.

Dripper Cheltenham – 400 calories

C’est la version du Gloucestershire du Lardy Cake, qui est cuit dans les comtés du sud de l’Angleterre.

Il peut inclure des raisins secs ou des raisins secs, mais beaucoup pensent que les fruits n’ont pas leur place dans un Dripper Cheltenham traditionnel Crédit : Alamy

Comme son nom l’indique, le saindoux est essentiel à cette délicatesse, tout comme beaucoup de beurre, de farine et de sucre.

Il peut inclure des raisins secs ou des raisins secs, mais beaucoup pensent que les fruits n’ont pas leur place dans un Dripper Cheltenham traditionnel.

Pudding d’étang – 500 calories

SOUVENT connu sous le nom de Sussex Pond Pudding, le cœur de ce dessert est le beurre et le sucre.

Il est servi avec de la crème ou de la crème pâtissière Crédit : Alamy

Il est scellé avec un couvercle en suif, qui est une graisse dure et blanche provenant d’animaux.

Généralement, une pomme ou un citron est placé au milieu, avant qu’il ne soit bouilli lentement ou cuit à la vapeur. Il est servi avec de la crème ou de la crème pâtissière.

Laver Cake – celui qui est assez sain

LES deux ingrédients principaux de ce petit-déjeuner gallois sont très sains.

Du bacon frit est souvent ajouté pour offrir un début de journée encore plus copieux Crédit : Getty Images

Mais la façon dont les algues et la farine d’avoine sont cuites, en utilisant du saindoux ou de la graisse de bacon, réduit ces avantages.

Consommé dès les années 1600, le bacon frit est souvent ajouté pour offrir un début de journée encore plus copieux. Ou il est consommé comme plat d’accompagnement avec des viandes rôties.

Parkin – 370 calories

Ce parent du gâteau au pain d’épice est populaire dans le Yorkshire et le Lancashire et est souvent dévoré la nuit de Guy Fawkes.

La version Lancashire est plus susceptible d’utiliser du sirop d’or Crédit : Alamy

Pensé pour avoir été fabriqué au 18ème siècle, les ingrédients sont la mélasse noire, la farine, la farine d’avoine, le gingembre et le saindoux.

La version Lancashire est plus susceptible d’utiliser du sirop d’or.

Rumbledethumps – 360 calories

Le nom vient du bruit que font la pomme de terre et le chou lorsqu’ils frappent la poêle Crédit : Alamy

SI vous êtes déjà dans les Scottish Borders, vous pourriez trouver cette version de la cuisson à bulles et grinçant sur une plaque de cuisson.

Ce qui le distingue de son homologue anglais, c’est l’ajout d’oignon et de fromage fondu calorifique.

Le nom vient du bruit que font la pomme de terre et le chou lorsqu’ils frappent la poêle.