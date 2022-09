“Drip Too Hard” de Lil Baby & Gunna devient 10 fois platine, devenant ainsi la 86e chanson à obtenir la certification Diamond.

Le projet commun de Lil Baby et Gunna en 2018 Gouttes plus dures nous a donné des tonnes de disques à succès et de collaborations qui en ont fait l’un des projets les plus remarquables de cette année. Lil Baby a montré son style polyvalent sur “Amis proches‘, Gunna a montré que son style était là pour rester et ensemble, ils ont montré qu’un long métrage de Drake ne les ferait pas briller en duo. Peut-être que la plus grande chanson était de loin “Drip Too Hard” qui présentait à la fois et plus fièrement Turbo en forme de pointe.

Même avec une chanson mettant en vedette Drake sur le projet, le single “Drip Too Hard” a éclipsé tout le reste du projet. Hier, la piste a été officiellement certifiée 10x platine, ce qui a valu à la composition une certification diamant. Pour vous montrer à quel point une certification de diamant est rare, gardez à l’esprit que ce n’est que la 86e chanson à atteindre ce statut. En plus de cela, ils ont gagné cela à l’ère du streaming, ce qui, selon qui vous demandez, est sans doute plus difficile à accomplir. Après cette réalisation, Lil Baby publiera son prochain projet Ce n’est que moi sur 20 octobre. Gunna devrait être jugé dans l’affaire YSL Rico en janvier et, espérons-le, retrouver sa liberté et reprendre sa carrière.