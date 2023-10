PARIS — Le nouveau concept de vente au détail de Dries Van Noten présente ici une tapisserie du XVIIe siècle réalisée par l’architecte et artiste néerlandais Hans Vredeman de Vries, dont le travail sur la perspective était révolutionnaire pour l’époque.

Le créateur ouvre de nouvelles perspectives en matière de merchandising dans cette unité de coin de 650 pieds carrés, qui mettra en valeur la beauté aux côtés de la maroquinerie, des bijoux et d’autres accessoires de sa collection de mode.

La boutique a ouvert ses portes au public samedi, démontrant une fois de plus à quel point les parfums et rouges à lèvres de Van Noten, introduits il y a environ un an, communient parfaitement avec ses autres créations.

De plus, il y aura des pochettes pour parfums exclusifs au magasin, ainsi que des peignes, un miroir et un pinceau à lèvres. De sa principale collection de mode seront des sacs à main, de la petite maroquinerie, des bijoux, des foulards et quelques autres petits accessoires.

Une tapisserie du XVIIe siècle ajoute une touche visuelle à une exposition de sacs à main. Jean-Pierre Gabriel

“Il est important de montrer que tout partage la même vision”, a déclaré Van Noten dans une interview. « Nous ne considérons pas le maquillage et le parfum comme distincts des vêtements. Pour moi, c’est comme un grand projet unifié, et je voulais vraiment le souligner.

Il a noté que le magasin, bien que petit, est vaguement divisé en zones pour chaque catégorie de produits. “Mais bien sûr, nous avons pas mal de vitrines où nous montrons comment tout est fait dans le même esprit”, a-t-il souligné.

Le nouveau magasin, au n°9 du quai Malaquais, se trouve à côté de la boutique pour hommes de Van Noten, ouverte en 2009. Sa boutique phare pour femmes à Paris, ouverte en 2007, est à deux pas du n°7 de la même rue, avec seulement un café et l’étroite rue Bonaparte entre les deux.

«C’est tellement parfaitement situé. Et l’emplacement est également très visible. Même quand on passe en voiture, on ne peut pas le manquer », s’enthousiasme le designer.

Van Noten a noté que les trois adresses commerciales partageront des façades similaires et certains éléments de conception, mais des entrées séparées. « J’aime le fait qu’il faille sortir pour entrer dans les différents magasins. C’est comme un univers différent, différent mais toujours le même », a-t-il déclaré.

Parfums, accessoires de beauté et articles de mode se partagent les rayons. Jean-Pierre Gabriel

Le bâtiment de la nouvelle unité de beauté et d’accessoires, datant de 1625 et connu sous le nom d’Hôtel de Transylvanie, a une histoire unique qui a séduit Van Noten. Il abritait auparavant un centre d’art connu sous le nom de Galerie Bréheret, fondé en 1887 et en activité sur le quai Malaquais depuis 1929, exposant des œuvres de Pablo Picasso et Marc Chagall.

“C’est vraiment une opportunité unique”, a déclaré Van Noten. “Et cela ressemble à un exercice car à partir de l’année prochaine, nous prévoyons d’ouvrir davantage de magasins dans le même concept où nous mélangerons accessoires et beauté.”

Il a refusé de dire combien d’unités de beauté et d’accessoires pourraient ouvrir, notant que cela dépend des opportunités d’espace. L’unité Quai Malaquais porte à 11 le nombre de magasins Dries Van Noten indépendants dans le monde.

Avec ses dimensions réduites et ses matériaux somptueux, la boutique a été conçue comme un « bijoux », selon le créateur.

“J’espère que l’atmosphère du magasin sera très spéciale”, a-t-il déclaré, mentionnant la présence d’albâtre, de marbre Calacatta, de velours et d’un lustre composé de différentes sortes de verre Venini.

Les matériaux présents dans le magasin comprennent le marbre Calacatta, l’albâtre et le velours. Jean-Pierre Gabriel

Il a noté que certains matériaux et moulures françaises classiques faisaient un clin d’œil aux parfumeries parisiennes des années 20, 30 et 40.

“Nous sommes au milieu de tous les antiquaires et galeries d’art, nous avons donc voulu créer un environnement qui s’intègre également dans le quartier”, a-t-il expliqué.

Van Noten a été un pionnier en implantant sa boutique à quelques pas de l’école des Beaux-Arts, dans un quartier plus reconnu pour ses antiquités et son art que pour sa mode.

“C’est aussi une expérience assez personnelle”, a-t-il expliqué sur Zoom depuis son siège anversois. “C’est une sorte de petit salon… Même si c’est un petit espace, nous voulions vraiment offrir aux gens une expérience spéciale et unique.”

Est-il en train de forger un nouveau concept de vente au détail mêlant parfums et accessoires ? “Je ne sais pas si nous envisageons quelque chose de nouveau, mais nous le faisons à notre manière”, a déclaré Van Noten, notant qu’il a transposé certains éléments de son vaisseau amiral de Los Angeles sur La Cienega Boulevard, ouvert en 2020 et qui a fait la une des journaux. avec ses espaces d’exposition tournants, sa salle de musique, son jardin tropical — et une section de re-commerce.

À savoir : le créateur a noté que certains articles d’archives, notamment des accessoires issus de sa collaboration de 2020 avec Christian Lacroix, seraient susceptibles de se retrouver dans la nouvelle boutique de produits de beauté et de parfums. Une salle noircie est dédiée à ces objets.

Bijoux, foulards et autres articles de mode sont exposés dans des armoires sombres. Jean-Pierre Gabriel

« Également dans ce magasin, nous prévoyons de faire parfois des expositions, par exemple sur un créateur de bijoux que nous aimons, ou sur un artiste que nous pouvons inviter à montrer des œuvres et des choses comme ça », a-t-il expliqué. “Bien sûr, le magasin de Los Angeles fait 800 mètres carrés, et celui-ci en fait 60. Il faut donc que ce soit du petit art.”

Le créateur a décrit une forte réaction des consommateurs à son lancement dans la beauté.

“Bien sûr, vous parlez à beaucoup de personnes différentes avec le parfum et aussi avec la beauté”, a-t-il déclaré. “Par exemple, le rouge à lèvres offre un prix d’entrée très intéressant, donc beaucoup de jeunes vont aussi venir dans les magasins, et peut-être que ces gens seront notre avenir. [fashion] clients », a-t-il déclaré.

Le créateur a fait allusion à la commercialisation d’autres parfums en 2024 et à une nouvelle expansion de l’offre de beauté. « C’est vraiment un projet très excitant pour moi », s’est-il enthousiasmé.

Les parfums seront toujours représentés dans ses autres magasins du Quai Malaquais, dont celui appelé Soie Malaquais parmi les plus populaires, notamment auprès des femmes, tandis que de nombreux hommes ont adopté les parfums à base de rose. “Je pense que c’est fantastique”, a-t-il déclaré.

Van Noten, qui a fondé son entreprise en 1985, présente sa collection femme à Paris depuis 1993. Il a vendu une participation majoritaire au groupe espagnol de parfums et de beauté Puig en 2018, ouvrant la voie à une incursion dans le parfum.

Pour mémoire, le créateur porte son parfum Cannabis Patchouli.