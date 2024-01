Dricus Du Plessis répond à la menace de couteau de Sean Strickland

TORONTO – Dricus Du Plessis n’est en aucun cas ébranlé par Sean Strickland avant le combat pour le titre UFC 297 de samedi.

La préparation au combat de championnat des poids moyens, qui se déroule à la Scotiabank Arena et est diffusée à la carte, a pris une tournure sombre au cours de la période précédant la préparation. Après que Du Plessis (20-2 MMA, 6-0 UFC) ait fait quelques commentaires sur l’enfance abusive de Strickland lors de leur conférence de presse de décembre, les deux hommes se sont battus au bord de la cage à l’UFC 296.

Dans les semaines qui ont suivi, Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) a émis un avertissement concernant Du Plessis parlant de son passé. Le champion en titre est même allé jusqu’à menacer de poignarder Du Plessis s’il s’engageait dans cette voie, ce à quoi le challenger a répondu en affirmant qu’il n’avait pas peur d’une telle situation.

“C’est assez intense”, a déclaré Du Plessis à MMA Junkie et à d’autres journalistes lors de la journée médiatique de l’UFC 297 mercredi. « Je ne connais pas la législation ici, mais il semble que l’équipe Strickland doive intervenir et contrôler son garçon. Quand tout cela s’est produit, il a dit : « Si vous recommencez ». Il a dit qu’il me tuerait. Il n’a pas dit de me poignarder. Quand il a dit de tuer, j’ai répondu : « OK, il va probablement me tirer dessus alors. » Mais quand j’ai vu un couteau, j’ai dit : « Non, ça ne marchera pas. Tu ne me toucheras pas avec ce couteau. Je vais t’assommer bien avant que tu puisses me poignarder.

« Ai-je peur qu’il s’auto-sabote ce combat ? Bien sûr. C’est une chose à laquelle j’ai pensé, il ferait peut-être n’importe quoi pour s’en sortir. Mais non, non, non. Pour moi, en ce moment, la dernière conférence de presse était gagnante au micro. C’était gagner contre Sean Strickland à son propre match. En ce moment cette semaine, là où nous en sommes, je ne suis pas là pour faire ça. Je suis ici pour être le champion du monde des poids moyens. Mon objectif est de me battre et non de faire des blagues ou de faire rire la foule. Ce n’est pas pour ça que je suis ici. J’ai déjà gagné cette bataille. J’ai gagné. Pour le moment, la bataille est celle de samedi soir.

Du Plessis admet qu’il était quelque peu motivé à atténuer l’histoire de l’échange initial de Strickland, car il s’agissait d’une demande du champion. Du Plessis a confirmé que Strickland lui avait envoyé un message privé sur les réseaux sociaux et, après une brève conversation, il s’est engagé à garder toutes les discussions dans les limites.

« Il m’a envoyé un message disant quelque chose du genre : « Écoute, voici ce qui s’est passé. Je suis désolé d’avoir dit à propos de votre entraîneur et de vous. Mais s’il y a quelque chose qui dépasse les limites pour toi – écoute, je sais que nous vendons un combat et tout ça, mais s’il y a quelque chose qui dépasse les limites et que j’ai dit que tu me voulais, je m’excuserai, je le reprendrai. ce que j’ai dit et je supprimerai ces messages'”, a déclaré Du Plessis. « Je pense que ce n’est pas une bonne décision, mais il en a parlé. Je n’en aurais jamais parlé aux médias. Cela s’est produit il y a cinq semaines. Je ne voudrais pas exposer un homme de cette façon. Ce n’est pas mon style. J’ai été surpris quand je l’ai vu le rendre public lorsqu’il m’a envoyé un message, parce que je ne voudrais pas le dénoncer à ce sujet. Mais puisque nous en parlons.

«Il a dit que si j’évoquais à nouveau son enfance, il a dit: ‘Je te tuerai et ruinerai ta vie et la mienne bien avant d’entrer dans la cage.’ Ce sont exactement ses mots. Je me dis : ‘OK, ce pauvre gars a l’air plutôt sérieux.’ Je me sens mal pour lui.’ Mais j’ai juste répondu et dit : « Écoutez, vous ne pouvez rien dire qui puisse avoir un quelconque effet sur moi. Devenir fou. Tu parles de moi qui embrasse d’autres mecs ? J’ai plus de photos. Je les mettrai en ligne. Je m’en fiche. Tu penses que je m’en soucie ? Je suis complètement à l’aise avec ma sexualité. Avez-vous vu ma copine ? Ouais. Je m’en fiche. Embrasser mon entraîneur, embrasser mon père, embrasser mon frère. Je ne pense pas – les gens disent : « C’est gay ». Et alors? Je m’en fiche. J’aime ces gens. C’est ma famille. Il n’y a rien de ce que tu peux dire qui puisse m’atteindre. Je suis le combattant le plus fort mentalement au monde. Je lui ai dit : « Tu peux dire littéralement ce que tu veux, mais je ne dirai plus rien de ton enfance. » C’est comme ça que c’est arrivé.

