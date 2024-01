Dricus du Plessis n’a aucun regret concernant les propos trash de Sean Strickland : « M. Moral Compass ne décide pas où se situe la limite »

Dricus du Plessis ne regrette pas son rôle dans la mésentente qui s’est développée avec Sean Strickland.







Ce samedi, du Plessis défie Strickland pour le titre des poids moyens lors de l’événement principal de l’UFC 297. Au départ, les deux hommes n’avaient pas grand-chose à dire l’un sur l’autre, mais les choses ont pris une tournure dramatique au cours du mois dernier après une presse passionnée. conférence en décembre qui a fait boule de neige et s’est transformée en une véritable bagarre au bord de la cage à l’UFC 296. À la suite de l’incident, certains se sont demandé si les discussions trash entre les deux étaient allées trop loin, mais du Plessis ne l’achète pas.

«Je ne regrette rien», a déclaré lundi du Plessis. L’heure du MMA. « J’ai dit ce que j’ai dit. Écoutez, si vous le distribuez, vous l’aurez. Je ne vais pas insister là-dessus, mais je maintiens ce que j’ai dit. Je n’ai pas plaisanté à ce sujet. Ce qui s’est passé était un fait. J’ai déclaré un fait. Il en a plaisanté dans des interviews précédentes. Je n’ai pas plaisanté, j’ai exposé les faits. Évidemment, cela a eu un effet énorme sur lui. Je n’insisterai pas là-dessus car ce n’est pas nécessaire. J’ai obtenu les résultats que je souhaitais. Je n’ai pas besoin d’insister sur une chose.

« Évidemment, c’est terrible que cela lui soit arrivé, mais c’est arrivé. Ne projetez pas sur les autres ce que vous ne voudriez pas qu’il vous arrive. C’est comme ça. Il m’a manqué de respect, a manqué de respect à mon entraîneur, et je ne laisserai pas cela passer. Alors prenez ça et maintenant nous sommes sur une page blanche. On recommence. C’est strictement professionnel. Rien n’est personnel. Je n’ai aucune animosité envers lui. J’ai dit ce que j’ai dit, ce qui s’est passé, ce qui s’est passé, il n’y a pas d’animosité, de mon côté en tout cas. Je suis ici pour faire mes affaires. Je suis ici pour gagner un combat.

Alors que du Plessis et Strickland échangeaient des piques lors de la conférence de presse, les choses se sont intensifiées lorsque le combattant sud-africain a fait des commentaires incendiaires sur le traumatisme de l’enfance de Strickland, affirmant qu’il “battrait la merde” de Strickland pire que son père ne le faisait, mettant ainsi le cap sur Strickland. champion des poids moyens. Dans une interview plus tôt cette année, Strickland a raconté ce traumatisme de l’enfance, affirmant qu’« il y a certaines choses qui sont interdites » lorsqu’il s’agit de discours trash, mais du Plessis soutient qu’il s’agit d’une pure hypocrisie.

“Il avait beaucoup à dire sur Khalil Rountree, et il a dit à quel point Khalil était faible pour pleurer”, a déclaré du Plessis. « Il a fait exactement la même chose, mais sur une scène plus grande. Je ne parle pas de la femme de quelqu’un. Je suppose que parce qu’il a quelqu’un dans sa vie maintenant, c’est devenu une chose. Il ne se souciait pas de la femme de Ian Garry quand il disait ce qu’il disait. Ce n’était pas à lui de dire quoi que ce soit, mais peu importe.

« C’est un drôle de personnage. En fait, je l’apprécie beaucoup. C’est l’hypocrisie qui m’a fait — c’est le seul domaine dans lequel les gens pourraient perdre le respect pour Sean Strickland, parce qu’il est toujours lui-même sans aucune excuse. Mais dès qu’il a reçu son propre médicament, dès qu’il en a été le destinataire pour la toute première fois, quand je suis monté sur ce micro, nous l’avons vu faire marche arrière et essayer de jouer pour susciter la sympathie. Il voulait de la sympathie. Il agissait immédiatement comme s’il avait cette mentalité de victime. Vous ne pouvez pas faire cela si vous dites les choses que vous dites. Parler de les gens qui ne peuvent pas éviter les bus sur un combattant décédé. Cela ne dépasse-t-il pas les limites ? Vous, M. Moral Compass, ne décidez pas où se situe la limite. Il n’a pas le droit de décider où se situe cette ligne. Et maintenant, tout d’un coup, la ligne est là où il veut qu’elle soit ? Non je ne pense pas.”

Et de la même manière, du Plessis dit que c’est pourquoi il n’a jamais été contrarié par le fait que Strickland l’ait attaqué dans la foule à l’UFC 296 : parce qu’il le demandait.

“De toute évidence, les choses fonctionnent un peu différemment entre les États-Unis et l’Afrique du Sud”, a déclaré du Plessis. « En Afrique du Sud, c’est un bon vieux vendredi soir. Et même pas un très bon. Les gens seraient très déçus si c’était la bagarre qu’ils voyaient dans un bar.

“Cela ne m’est même jamais venu à l’esprit [to press charges]. Vivez par l’épée, mourez par l’épée. Si vous cherchez des ennuis et que vous les obtenez, n’allez pas pleurer auprès de maman et chercher à ouvrir une affaire ou à poursuivre quelqu’un en justice. Si vous cherchez des ennuis et que vous les obtenez, c’est votre lit, vous l’avez fait.

Quant à cette semaine, Strickland pense que les choses pourraient être un peu moins explosives que certains le pensent. Lui et Strickland auront une autre conférence de presse avant le combat et quelques mises en jeu, mais du Plessis dit que son énergie est différente cette semaine, car il est entièrement occupé.

«Je serai prêt à faire tout ce qu’il essaiera avec moi», a déclaré du Plessis. “Quand je vais à ces conférences de presse, je ne pense jamais : ‘Oh, je vais dire ceci, dire cela !’ Ce n’est pas ainsi. C’est sur place. Je pense que ça va être beaucoup plus civil, mais peut-être qu’il sortira avec des armes flamboyantes, qui sait ? Mais je pense que ce sera beaucoup plus civil car dans mon esprit, cette première conférence de presse était une plaisanterie. C’était moi qui m’amusais beaucoup. Je ne suis plus dans cette zone. Je suis dans la zone de combat maintenant. Je suis prêt à partir. Je suis ici pour gagner un titre mondial. Je ne suis pas là pour faire des blagues. Je suis ici pour être un champion du monde.

L’UFC 297 a lieu ce samedi à la Scotiabank Arena de Toronto.

