Dricus du Plessis : Israel Adesanya à l’UFC 300 « a l’air incroyable », se moque de Khamzat Chimaev

Alors qu’il était assis devant les journalistes, le champion des poids moyens de l’UFC, Dricus du Plessis, a plaisanté sur son apparence après une victoire âprement disputée contre Sean Strickland à l’UFC 297.







« Un peu de dégâts ? Tu te souviens à quel point j’étais beau avant ce combat ? a-t-il répondu lorsqu’on l’a interrogé sur les bosses sur son visage et quand il pourrait revenir. «Je ressemble à un chou-fleur maintenant. Mais oui, je suis plutôt dérangé en ce moment.

L’une des questions les plus urgentes découlant de la victoire de du Plessis était naturellement de savoir qui était le prochain, et le Sud-Africain l’a clairement fait savoir depuis le jump street en appelant l’ancien champion Israel Adesanya.

Du Plessis a déclaré son intérêt à faire un revirement rapide pour combattre sur la bannière de la carte UFC 300 le 13 avril. Après avoir disputé cinq rounds, il avait l’air loin d’être enthousiasmé par la réalité de cette idée.

“Je suis prêt pour un autre tour s’ils veulent y aller”, a déclaré du Plessis. “Oui, je ne veux pas fixer de chronologie, mais l’UFC 300 semble incroyable.”

Du Plessis contre Adesanya était le combat dans l’esprit des fans de l’UFC avant que Strickland ne prenne la place du Sud-Africain à l’UFC 293 et ​​finisse par remporter le titre. Adesanya a par la suite annoncé son intention de faire une pause dans le sport.

Cependant, dernièrement, Adesanya a annoncé un retour et du Plessis semble désireux de faire en sorte que le combat ait lieu. Mais malgré les fondements amers de leur rivalité, un débat raciste pour savoir qui était le « vrai » champion d’Afrique, le nouveau champion a déclaré qu’il ne réglait pas ses comptes.

“Cela n’a rien de personnel”, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas du tout personnel. C’est exactement le combat que les fans veulent voir. Je veux combattre la meilleure concurrence. Il y a beaucoup de gars que je vais affronter, mais les fans veulent voir Israel Adesanya contre Dricus du Plessis. Il y a déjà beaucoup de battage médiatique autour de ce sujet.

« Si les fans commencent à faire marche arrière et qu’ils ne veulent pas vraiment voir Adesanya, nous ne menons pas ce combat. Ça me va. Je me fiche de qui c’est. Mais c’est juste le combat au-dessus de ma tête que je pense que les gens veulent voir et qui enthousiasmerait beaucoup de gens.

Le match Adesanya a beaucoup plus de sens pour du Plessis que pour les autres poids moyens de la liste, comme Khamzat Chimaev, qui a immédiatement tweeté sur le nouveau champion. Chimaev a fait ses débuts avec succès à 185 livres l’année dernière avec une victoire sur l’ancien champion des poids welters Kamaru Usman.

Interrogé sur le tweet de Chimaev appelant apparemment du Plessis pour l’UFC 300, le nouveau champion s’est moqué de l’idée.

“Oui, mais il a dit ça à Jon Jones”, a répondu du Plessis interrogé sur les tweets de Chimaev. « Qui prend ce type au sérieux ? »

Avec la ceinture nouvellement enroulée autour de sa taille, tout le monde devrait prendre du Plessis au sérieux. Dans la préparation du combat, il y avait des doutes sur sa capacité à disputer cinq rounds dans un combat pour le titre, étant donné les problèmes antérieurs pré-chirurgicaux liés à l’obtention de suffisamment d’oxygène. Avec une réparation au nez et des victoires sur un ancien et actuel champion, il a déclaré qu’il ne devrait faire aucun doute qu’il faisait partie de l’élite.

“J’espère que mon cardio est une discussion sur le passé”, a-t-il déclaré. « Sinon, continuez à douter, je m’en fiche. À votre propre disparition, bien sûr.

