Dricus Du Plessis détrône Sean Strickland lors du main event de l’UFC 297

TORONTO — L’UFC compte son premier champion sud-africain.

Dricus Du Plessis a détrôné Sean Strickland dans un combat divertissant et sanglant samedi soir lors de l’événement principal de l’UFC 297 ici à la Scotiabank Arena. Le résultat final fut une décision partagée (48-47, 47-48, 48-47) pour Du Plessis. Cela aurait très facilement pu être également le cas de Strickland.

“Quand ils ont dit ‘et nouveau’, c’était comme si 15 années de travail, de rêve et de sacrifice étaient réunies en une seule phrase”, a déclaré Du Plessis. “C’était incroyable, c’est surréaliste. Incroyable.”

Après la lecture des tableaux de bord, Du Plessis a réclamé le drapeau sud-africain.

“C’est de l’histoire ancienne”, a déclaré Du Plessis dans son interview d’après-combat.

Strickland a eu beaucoup de succès au début du combat avec un méchant jab semblable à un piston. Du Plessis a non seulement eu du mal à le défendre, mais a également eu du mal à se sortir de sa propre attaque à cause de cela. Du Plessis a qualifié le coup de Strickland de « super, super, super » bien.

“C’est comme si quelqu’un vous frappait avec une pierre”, a-t-il déclaré. “C’est très trompeur quand il lance le jab, et il peut le transformer en crochet du gauche. Il le fait vraiment très bien.”

Aux troisième et quatrième tours, Du Plessis a renversé la situation de manière majeure, coupant Strickland près de son œil gauche et le blessant avec une grosse main droite. Du Plessis a déclaré que c’était intentionnel, que son plan de match était de jouer le jeu de Strickland dans les deux premiers tours et de l’activer au troisième. Strickland a bien clôturé en cinquième, mais Du Plessis a prouvé son courage dans un combat de championnat, faisant taire les critiques sur son cardio.

“Qui a dit que je ne suis pas un combattant à cinq rounds ?” dit Du Plessis.

Le PDG de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il pensait que Strickland avait remporté ce combat très disputé. Strickland a en fait réussi des frappes plus importantes, 173-137.

“Je menais 2-2 avant le dernier tour et je pensais que Strickland avait gagné le dernier tour”, a déclaré White. “Les gars qui étaient assis à la même table [as me] si les choses allaient dans l’autre sens. … Mais je suis aussi un gars qui croit qu’il faut s’en remettre au champion.”

Du Plessis a déclaré lors de la conférence de presse d’après-combat que quiconque pensait que Strickland avait gagné était “des taureaux…”.

Les juges Derek Cleary et Eric Colon ont permis à Du Plessis de remporter les deuxième, troisième et quatrième tours. Le juge Sal D’Amato, le seul juge à marquer pour Strickland, a permis à Strickland de remporter les premier, troisième et cinquième tours.

Samedi a marqué le quatrième combat consécutif pour le titre des poids moyens de l’UFC au cours duquel la ceinture a changé de mains. Alex Pereira a battu Israel Adesanya en novembre 2022 et Adesanya a remporté le titre contre Pereira en avril dernier avant de perdre le titre contre Strickland en septembre dernier. Du Plessis contre Strickland était le premier combat pour le titre des poids moyens de l’UFC sans Adesanya depuis novembre 2017.

Par la suite, Du Plessis a appelé à un affrontement contre son rival Adesanya, qui a déclaré qu’il prendrait congé de l’Octogone.

Adesanya et Du Plessis se sont affrontés dans la cage en juillet. Les deux hommes étaient censés se battre en septembre, mais Du Plessis s’est blessé au pied. Du Plessis a déclaré que combattre Adesanya à l’UFC 300 le 13 avril “semble incroyable”.

White a déclaré que Du Plessis “peut absolument et positivement être le gars” pour titrer la première carte de l’UFC en Afrique, sur laquelle White et sa société travaillent depuis des années.

En arrivant, ESPN avait Du Plessis classé n°2 et Strickland n°5 mondial chez les poids moyens.

Du Plessis (21-2) a remporté neuf victoires consécutives et a une fiche de 7-0 à l’UFC. Le natif de Pretoria venait de remporter une victoire par TKO contre l’ancien champion Robert Whittaker à l’UFC 290 en juillet. Du Plessis, 30 ans, est un ancien champion EFC en deux divisions et champion KSW. Du Plessis avait +900 pour gagner par décision sur ESPN BET.

Strickland (28-6), 32 ans, a remporté le titre des poids moyens en choquant Adesanya via une décision unanime dominante à l’UFC 293. Le natif de Californie, qui vit et s’entraîne à Las Vegas, a mis fin à une séquence de trois victoires consécutives, mais en a remporté huit. 11 depuis qu’il est passé à 185 livres en 2020.

Strickland a posté sur X qu’un coup de tête pendant le combat avait provoqué une coupure près de son œil et l’avait rendu difficile à voir. Du Plessis a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’un choc de têtes. Les deux hommes étaient ensanglantés et frappés après le combat. Du Plessis est venu à la conférence de presse d’après-combat avec des béquilles et avec deux yeux enflés.

“Tu te souviens à quel point j’étais beau avant le combat ?” dit Du Plessis. “Je ressemble à un chou-fleur maintenant.”