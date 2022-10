Drew Surges, St. Charles North démarrent rapidement et dépassent Maine West – Shaw Local

ST. CHARLES – St. Charles North voulait commencer rapidement son match d’ouverture des séries éliminatoires de classe 7A contre Maine West, et les North Stars ont atteint cet objectif.

Les North Stars ont marqué sur leurs quatre premières possessions et menaient 26-0 après un quart.

Les North Stars, quatrième tête de série, n’ont pas beaucoup ralenti pour remporter une victoire de 47-10 à St. Charles.

Drew Surges a marqué trois fois, Will Vaske a lancé une paire de passes de 10 verges et Anthony Taormina a renvoyé un coup d’envoi de 95 verges pour un touché pour St. Charles North (9-1).

Tommy Delaney a lancé pour 159 verges et un touché pour Maine West, mais le jeu au sol des Warriors n’a jamais été laissé de côté.

Utilisant une attaque sans caucus, les North Stars ont pris le ballon sur 87 mètres en moins de quatre minutes lors de leur première possession. Vaske a trouvé Surges pour le score.

Brian Hill/bhill@dailyherald.com Zach Priami (11 ans) de St. Charles North célèbre son touché avec ses coéquipiers le vendredi 28 octobre 2022 à St. Charles. (Brian Hill/Brian Hill/Daily Herald)

Après qu’un mauvais cliché sur une tentative de botté de dégagement ait conduit à un revirement sur les downs, St. Charles North a de nouveau frappé, Vaske trouvant Zach Priami à 10 mètres. Les pénalités sur les deux premières tentatives de conversion ont permis aux North Stars de réussir deux tentatives à chaque fois.

Un échappé récupéré par Soren Erickson a de nouveau donné aux North Stars une excellente position sur le terrain au 23 des Warriors, et ils n’ont eu besoin que d’un seul jeu pour se convertir, avec Surges qui l’a emporté.

Hunter Liszka a lancé un placement de 38 verges sur la possession suivante et les North Stars menaient 26-0 après un quart.

Lorsque les Warriors (5-5) se sont finalement inscrits au tableau d’affichage, sur le panier de 23 verges de Jason Salazar, les North Stars ont même tourné cela à leur avantage. Taormina a pris le coup d’envoi qui a suivi sur sa ligne de 5 mètres, a trouvé une voie, a battu le spécialiste du coup d’envoi Gabriel Moreno près du milieu de terrain et a devancé plusieurs poursuivants jusqu’à la zone des buts.

Brian Hill/bhill@dailyherald.com Gabriel Moreno (87) du Maine West tente quelques verges de plus le vendredi 28 octobre 2022 à St. Charles. (Brian Hill/Brian Hill/Daily Herald)

Surges a ajouté son troisième touché avant la mi-temps.

“Nous savions que nous voulions que le ballon commence le match et descende et marque et c’est exactement ce que nous avons fait”, a déclaré Surges.

Il a apprécié les 3 scores mais a renvoyé l’essentiel du crédit à ses coéquipiers.

“C’est bien”, a-t-il dit à propos du match à 3 points. «Mais semaine après semaine, mes coéquipiers ouvrent des trous. Will Vaske me lançait de belles balles. Merci à eux d’avoir ouvert de beaux trous et de m’avoir donné le ballon.

Les Warriors ont finalement trouvé la zone des buts au troisième quart, Isaac Pittman prenant une courte passe de Delaney et brisant plusieurs plaqués sur le chemin d’un score de 69 verges, qui est arrivé troisième et 28. Mais les Warriors n’ont pas pu surmonter le lent départ.

“Je pense que nous avons commis des fautes directes, et cela fait parfois partie du football au lycée”, a déclaré l’entraîneur du Maine West, George Klupchak. «Quand cela se produit au début d’un match et que vous vous mettez dans un trou comme ça, vous obtenez le résultat que vous faites ce soir. Mais cela n’enlève rien au fait que je suis incroyablement fier de nos enfants. Le revirement que nous avons vu dans notre programme au cours des 3 dernières années a été formidable. Nous avons reconstruit et notre classe senior en est une grande partie.

Vaske a terminé 10 des 16 passes pour 163 verges avant de se retirer en seconde période.

“Nos entraîneurs nous parlaient de la façon dont nous allons frapper beaucoup de murs de briques et chacun va devenir de plus en plus épais”, a déclaré Vaske. “Vous devez juste être prêt à tout ce qui se passe pour que nous soyons ceux qui éclatent.”

Le remplaçant Ethan Plumb a mené la dernière campagne de notation des North Stars, qui a couvert les sept mètres après un coup d’envoi raté en deuxième mi-temps. Joell Holloman a marqué d’un mètre.