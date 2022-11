Drew Surges fait tout, mène St. Charles North devant Hoffman Estates pour une 10e victoire consécutive – Shaw Local

HOFFMAN ESTATES – La cuillère Drew Surges a donné à St. Charles North une autre victoire samedi à Hoffman Estates.

Surges a couru pour un touché, a capté une passe de touché, a couru pour une conversion et a eu une interception pour aider à mener les North Stars à leur 10e victoire consécutive alors qu’ils battaient Hoffman Estates 25-9 samedi dans le match de deuxième tour de classe 7A.

Cette victoire a propulsé St. Charles North (11-1), quatrième tête de série, en quarts de finale 7A. Les North Stars accueilleront St. Rita, 12 têtes de série, le week-end prochain.

C’est l’attrape et la course de 91 verges de Surges sur une « route Spoon » au deuxième quart qui a donné à St. Charles North un peu de répit contre une équipe Hoffman pleine d’énergie.

“C’était amusant de courir sur la touche”, a déclaré Surges, qui est sorti du champ arrière, a glissé au milieu du terrain, a attrapé le ballon et a ensuite couru sans être touché.

“J’ai vu où j’allais et je l’ai juste exécuté correctement.”

Le quart-arrière de St. Charles North, Will Vaske, qui opérait avec le vent fort dans son dos, a déclaré qu’il avait lancé le ballon et juste regardé Surges courir.

“Nous venons d’avoir cela conçu comme ça”, a déclaré Vaske, qui lancerait deux passes de touché l’après-midi et a terminé 7 sur 12 pour 188 verges.

“C’est facile quand vous avez un gars jumelé en tête-à-tête. C’est un homme effrayant là-bas.

Les North Stars ont inventé de gros jeux comme celui-ci tout l’après-midi pour repousser les Hawks.

Ils ont retenu Hoffman au début du match, forçant un placement de 36 verges d’Emanuel Correa de Hoffman. Cela s’est produit après que les Hawks se soient rendus à la ligne des 2 verges et aient rappelé un touché pour avoir tenu. C’était l’une des 11 pénalités en première mi-temps contre Hoffman.

Menés 3-0, Surges (29 courses, 130 verges) ont pris le relais des North Stars. Face au vent, Surges a porté le ballon cinq fois de suite, puis a couronné le parcours de 7 jeux et 80 verges avec une course de touché de 5 verges. Il a ensuite ajouté une course de conversion pour porter le score à 8-3.

Hoffman (7-4) a mis sur pied son propre entraînement. À partir de leurs propres 21, les Hawks ont joué 14 jeux contre 15 pour St. Charles North. Mais un échappé de Hoffman, l’un de ses quatre revirements, a été récupéré par Henry Varsovie des North Stars.

Trois jeux plus tard, sur un jeu de 3e et 13, c’était soudainement 15-3 St. Charles North.

“Le jeu avant que nous ayons vu que nous avions à la fois la route des roues et le milieu du terrain ouverts”, a déclaré l’entraîneur de St. Charles North, Rob Pomazak. “Nous en avons parlé dans le casque et avons choisi la voie de la cuillère au milieu et il l’a prise jusqu’au bout.”

St. Charles North a ajouté à son avance lorsque Hunter Liszka a lancé un panier de 32 verges juste avant la fin de la mi-temps pour porter le score à 18-3 à la pause.

Hoffman avait le ballon et le vent pour commencer la seconde mi-temps. Mais une interception d’Alex Valenzuela et son retour ultérieur sur la ligne de 9 mètres de Hoffman ont rapidement changé les choses.

Vaske a ensuite trouvé Jake Furtney sur une passe de touché de 9 verges et les North Stars menaient 25-3.

Cela a donné à St. Charles North un coussin supplémentaire alors que Hoffman organisait une campagne de notation réussie. DiMarte Neustader, qui a commencé à la place de Quincy Williams, blessé, a marqué sur une course de 2 verges, pour réduire l’avance à 25-9 avec 7:34 à faire au troisième quart.

Les surtensions sont de nouveau venues avec un jeu énorme. Il s’est avancé devant une passe en profondeur et a récupéré le ballon à l’intérieur de la ligne de 20 verges des North Stars pour repousser à nouveau les Hawks. Il aiderait ensuite à ralentir le chronomètre, portant le ballon 10 jeux consécutifs au quatrième quart.

“Drew sait qu’il doit se présenter tous les jours”, a déclaré Pomazak. “Nous avons parlé des seniors comme des seniors et des mecs comme des mecs et Drew n’hésite jamais à le faire. Il est juste un animal absolu.

L’entraîneur de Hoffman Estates, Tim Heyse, a déclaré que malgré la défaite, son programme continue d’aller dans la bonne direction.

“Vous ne pouvez tout simplement pas retourner le ballon contre une bonne équipe”, a déclaré Heyse. « Nos enfants ont été incroyables toute l’année. Le leadership de nos aînés a été remarquable. Les seniors des trois dernières années ont empilé, empilé et empilé.