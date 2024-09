Drew Starkey, l’étoile montante queer

Drew Starkey était en train de répéter depuis un jour pour Luca Guadagnino Bizarre lorsqu’il s’est retrouvé à rouler sur le sol dans un corps à corps en sueur avec Daniel Craig.

« Nous nous sommes lancés dans l’aventure, en nous saisissant et en jetant nos corps les uns sur les autres, en nous roulant dans tous les sens, en nous mélangeant », se souvient Starkey. « Je pense que cela a déverrouillé quelque chose de subconscient, nous a donné un niveau de confort et de familiarité les uns avec les autres, de sorte que tout ce qui a suivi a été très facile. »

Le film contient quelques-unes des scènes les plus intimes et les plus explicites jamais réalisées par Starkey. L’adaptation par Guadagnino du roman de William S. Burroughs, écrit au début des années 50 mais publié en 1985, voit Craig jouer un expatrié américain accro à l’héroïne (Burroughs dans une version légèrement romancée) qui flâne à Mexico et devient obsédé par Eugene (Starkly), un jeune étudiant dont l’ambiguïté sexuelle le rend d’autant plus mystérieux et désirable. S’ensuit une histoire torturée d’amour non réciproque et de désir parfois réciproque. Avec un bon nombre de moments explicites.

Le film a été présenté en avant-première à Venise et est également projeté à Toronto. Les critiques ont souligné à quel point la performance de Craig est loin d’être celle de son rôle le plus célèbre dans le rôle de James Bond. Mais c’est un grand pas en avant pour Starkey, âgé de 30 ans, qui, jusqu’à présent, était surtout connu pour ses films pour adolescents comme Love, Simon and The Hate You Give, ou pour avoir joué Rafe Cameron dans la série d’aventures de Netflix Outer Banks. Son tour dans Bizarre C’est une toute autre histoire. Le film a été acheté avant sa première au Festival du Film de Venise par A24, qui prévoit une sortie plus tard cette année. Il est certain qu’il attirera une nouvelle base de fans vers l’équipe Starkey.

«[Starkey] grésille tranquillement dans les pantalons taille haute et les chemises en tricot de l’époque », THR a écrit dans sa critique haletante de Bizarre« Eugène porte sa garde-robe preppy avec un panache naturel dont il semble inconscient. »

Daniel Craig et Drew Starky dans le film de Luca Guadagnino Bizarre Crédit : Yannis Drakoulidis/Avec l’aimable autorisation de A24

C’est bien loin des contreforts des Blue Ridge Mountains où Starkey est né et a grandi — « mon endroit préféré sur terre. Je l’adore et ça me manque terriblement » — l’aîné de quatre enfants et fils d’un entraîneur de basket-ball universitaire et d’un conseiller scolaire. « Je n’avais aucun lien direct avec le cinéma, le cinéma ou le théâtre », note-t-il. Il est « tombé par hasard » dans le métier d’acteur alors qu’il étudiait à la Western Carolina University, en rejoignant leur programme de théâtre et d’écran. « J’ai beaucoup appris, j’ai beaucoup échoué, mais je n’avais toujours aucune envie de me lancer dans le cinéma ou la télévision. » Après avoir obtenu son diplôme, Starkey a trouvé un agent, a déménagé à Atlanta, en Géorgie, et « a commencé à auditionner comme un fou ». Lentement, les rôles ont commencé à arriver. Au début, il s’agissait principalement de rôles que l’on cligne des yeux et que l’on rate avec des noms de personnages génériques — « soldat joueur » dans un épisode de la série PBS Rue de la Miséricorde« garçon de fraternité » dans Bart Layton Animaux américains.

« Je pense que le tournant a été Avec amour, Simon et La haine que tu donnes (tous deux de 2018) », explique Starkey. (Bien que dans ce dernier, son personnage, « flic », n’ait toujours pas de nom.) « Ce sont deux films qui m’ont vraiment validé. Mais chaque travail a été un énorme pas en avant. Je me souviens d’avoir fait une scène dans Ozark (jouant le rôle de « garçon ») dès la sortie de l’université. Je ne savais pas quelle était la série, mais je savais que c’était Netflix. Et je me suis dit : « Wow, je suppose que je peux faire une série Netflix. »

Il a obtenu le poste Bizarre presque par accident lorsqu’un autre réalisateur, qui avait vu Starkey auditionner pour un autre rôle, a remis sa cassette à Guadagnino.

« J’ai reçu un appel de mon agent qui m’a dit : ‘Luca Guadagnino veut prendre le petit-déjeuner avec toi’ », se souvient-il. « J’ai donc pris le petit-déjeuner avec lui et nous avons parlé de nos vies, de la météo et de Los Angeles. Il m’a alors parlé d’un projet sur lequel il travaillait et m’a demandé si je pouvais enregistrer quelques scènes. »

Après quelques mois, quelques repas et quelques conversations, il a reçu l’appel. Il était partant.

Drew Starkey, Luca Guadagnino et Daniel Craig à Venise pour la première mondiale de Bizarre Getty

Starkey connaissait le matériel source. En quelque sorte.

« J’ai en quelque sorte lu à moitié, ou fait semblant de lire Junkie « Au lycée, je faisais semblant de comprendre ce que cela signifiait », dit-il. « Avec la Beat Generation, j’ai vraiment sympathisé avec Allen Ginsburg et Jack Kerouac, ce genre de mecs. Mais je connaissais Burroughs et son influence sur tous les supports, le punk rock et l’art. C’est en quelque sorte le parrain de cette génération. »

Mais jouer Eugene « était très intimidant au début, le rôle m’effrayait », dit Starkey, « parce qu’il était différent de la plupart des personnages que j’ai joués. Il y a tellement de subtilité et de délicatesse dans ce rôle. C’était un véritable défi car personne ne peut le lire, personne ne le comprend, et encore moins Lee (le personnage de Craig). C’était donc mon travail d’essayer, du mieux que je pouvais, de comprendre ce qui se passait à l’intérieur de ce type. »

La confusion et l’ambiguïté (sexuelle) qui règnent dans Eugene, explique Starkey, sont également le reflet de l’époque « où (les hommes homosexuels) n’avaient même pas de langage pour se définir ».

Les scènes érotiques du film peuvent paraître choquantes pour certains, mais Starkey les a prises avec philosophie.

« Je pense qu’en tant que public américain, nous pouvons être très tendus à propos de ce genre de choses, des scènes de sexe, etc., ce qui est étrange », dit-il. « Cela semble un peu prude de dire « ooh si c’est dans un film aussi tabou », mais si c’est sur nos téléphones, ce n’est pas grave. [I’m glad] La sexualité revient au cinéma car je pense qu’il est impératif d’intégrer la sexualité dans nos histoires, c’est le moyen de mieux nous comprendre nous-mêmes. On apprend beaucoup sur une personne en observant la façon dont elle est intime avec une autre personne.

Et si cette personne est Daniel Craig, il vaut mieux simplement transpirer et commencer à lutter.

« Se rouler par terre avec quelqu’un, le deuxième jour où vous le rencontrez, est une très bonne façon d’apprendre à le connaître. »