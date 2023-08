Drew Petzing des Cardinals a gravi les échelons de la NFL, mais sa plus grande tâche vient ensuite

TEMPE, Arizona — Pendant son séjour au Minnesota en tant que coordonnateur offensif, Norv Turner a appelé les jeux depuis la loge des entraîneurs, aidant ainsi les Vikings à remporter le titre NFC Nord en 2015.

Non loin de Turner se trouvait un jeune assistant offensif, pas encore âgé de 30 ans, ne mesurant pas plus de 5 pieds 7 pouces, un ancien joueur d’un petit collège dont la carrière a déraillé à cause de blessures. Drew Petzing commençait tout juste dans le football professionnel, mais son avenir semblait déjà prometteur.

« Il était juste à côté de moi à chaque appel que j’ai passé », a déclaré Turner lors d’un entretien téléphonique.

Petzing portait un casque et communiquait avec Turner et l’entraîneur des quarts Scott Turner. Il a lu la couverture défensive et tracé les jeux. Il a souligné des tendances et rappelé aux entraîneurs certains points du plan de match.

« Quand vous arrivez en tant qu’assistant offensif, vous faites en quelque sorte un peu de tout », a déclaré Norv Turner. « Et je pense que vous êtes un peu testés de cette façon, des gars qui sont prêts à faire tout ce que vous leur demandez. Peu importe ce que c’est, quelle que soit sa taille, (ils) aiment le faire. C’est comme ça que Drew était.

Cette semaine, Petzing est revenu au Minnesota à titre de coordonnateur offensif des Cardinals de l’Arizona. Après deux jours d’entraînements en équipe commune, les Cardinals affronteront les Vikings lors d’un match préparatoire samedi au US Bank Stadium. Le concours est une autre occasion pour les Cardinals de montrer comment ils se sont adaptés à Petzing, ainsi qu’une autre occasion pour Petzing de montrer comment il s’est développé en tant que premier joueur dans la NFL.

C’est une autre affaire ces jours-ci. Il y a vingt ans, un coordinateur offensif de la NFL avait en moyenne 49 ans. Il y a dix ans, cet âge était tombé à 46,7 ans. Cette saison, c’est 42,5. En ce sens, Petzing correspond à ce profil. À 36 ans, il fait partie des 14 coordinateurs offensifs qui n’ont pas encore fêté leur 40e anniversaire.

Il est différent à d’autres égards. Même si le jeu a changé, la plupart des coordinateurs offensifs d’aujourd’hui ont eu une carrière de joueur ancrée dans l’offensive. Dix-sept étaient des quarts-arrières. D’autres jouaient comme porteur de ballon, ailier rapproché, receveur ou ligne offensive. Seulement trois ont joué en défense à l’université. Nathaniel Hackett des Jets a joué le rôle de secondeur et de long vivaneau. Tim Kelly des Titans était un plaqueur défensif.

Petzing était arrière défensif dans une école connue pour ses universitaires. C’est là que son parcours d’entraîneur a commencé.

Middlebury College est une école privée d’arts libéraux située dans le Vermont. Une division. École III, elle ne propose pas de bourses sportives. Le père de Petzing, Larry, y était arrière défensif dans les années 1970 et Petzing l’a suivi en 2005. Bien que de petite taille, il était suffisamment dur et intelligent pour que les entraîneurs pensaient que Petzing finirait par trouver son chemin sur le terrain. Les blessures l’ont cependant tenu à l’écart.



Il y a dix ans, Drew Petzing a obtenu son premier emploi dans la NFL en tant que stagiaire aux opérations pour les Browns. Cette saison, il joue pour la première fois en tant que coordonnateur offensif des Cardinals. (Christian Petersen/Getty Images)

Petzing s’est blessé au pied en première année et s’est déchiré le LCA en deuxième année. La saison suivante, Petzing a demandé à l’entraîneur de Middlebury, Bob Ritter, s’il pouvait aider le personnel d’entraîneurs. Ayant toujours besoin d’aide, Ritter a accepté. Il n’avait aucune idée dans quoi il s’embarquait.

Tout d’abord, Petzing est arrivé dans l’après-midi. Puis il est arrivé avant le déjeuner. La prochaine chose que Ritter savait, c’est que Petzing était dans le bureau de l’entraîneur le matin. Finalement, Ritter a dit à Petzing, qui poursuivait des études en économie avec des matières mineures en mathématiques et en philosophie : « Écoute, ton père va me tuer si tu finis par échouer, alors nous devons comprendre cela. » L’année suivante, Ritter a officiellement intégré Petzing au personnel et lui a versé une allocation. Petzing a travaillé avec les arrières défensifs et les secondeurs extérieurs.

« Beaucoup de gars aiment le football, mais c’est jouer », a déclaré Ritter. «Drew descendait simplement et écoutait. Et il regardait un film. Petit à petit, on lui donnait des choses à décomposer, notamment sa dernière année. Mais il s’imprégnait tout simplement de tout cela. Nous aimions l’avoir avec nous.

Après avoir obtenu son diplôme, Petzing a travaillé comme bénévole et comme assistant diplômé à Harvard et au Boston College, vivant à la maison avec ses parents. En 2012, il a été embauché comme entraîneur des secondeurs extérieurs à Yale. Petzing n’avait pas l’intention de partir jusqu’à ce qu’une opportunité en tant que stagiaire aux opérations se présente avec les Browns de Cleveland.

Petzing a dû accepter une réduction de salaire, mais l’expérience a été inestimable. Petzing a déclaré un jour au Minneapolis Star Tribune que ses tâches incluaient tout, de l’aide au manuel de jeu à l’accompagnement des joueurs libérés à l’aéroport. Un problème : en 2013, Cleveland a licencié l’entraîneur-chef Rob Chudzinski. De retour chez lui, Dean Petzing, le frère cadet de Drew, se demandait si cela signifiait que Petzing devrait retourner à l’entraînement universitaire.

Au lieu de cela, Norv Turner, le coordinateur offensif de Cleveland, a aidé à amener Petzing au Minnesota, où Turner avait été embauché pour le même poste sous la direction de l’entraîneur-chef Mike Zimmer. « J’avais beaucoup confiance en Drew et beaucoup de respect pour ce qu’il avait fait, il était donc important que nous l’amenions au Minnesota », a déclaré Turner.

Le futur entraîneur-chef des Cardinals, Jonathan Gannon, a été embauché au même moment au Minnesota en tant qu’entraîneur adjoint des arrières défensifs/contrôle qualité. Lui et Petzing ont fait de bonnes premières impressions.

Robb Akey, alors entraîneur adjoint de la ligne défensive, a déclaré à propos de Gannon : « Vous pouviez voir qu’il était capable d’enseigner. Il n’avait pas besoin d’entendre les choses deux fois et il pouvait anticiper et voir les choses le jour du match. C’était un mec pointu. De toute évidence, on pouvait voir qu’il avait sa place.

Akey a déclaré à propos de Petzing : « C’était un fils d’ab—- » qui travaillait dur.

Gannon et Petzing se sont liés.

« Quand vous êtes un jeune assistant en attaque, un jeune assistant en défense, vous devez faire beaucoup de travail ensemble », a déclaré Petzing. « Vous vérifiez les scripts, vous effectuez les analyses, vous effectuez une grande partie du travail back-end pour vous assurer que tout se passe bien afin que vous appreniez à vraiment bien connaître quelqu’un. Ce n’est pas toujours le travail le plus passionnant, mais il est évidemment très exigeant.

Avec les Vikings, Petzing a travaillé comme assistant offensif, entraîneur adjoint des receveurs larges, entraîneur adjoint des quarts-arrières et entraîneur des receveurs larges au cours des six années suivantes. (Certains receveurs du Minnesota l’appelaient « Oncle Drew ».) Il s’est établi en attaque, et cela avait du sens pour sa famille. Larry Petzing, qui gagnait sa vie dans la comptabilité, a déclaré que son fils aîné avait toujours eu de fortes capacités de concentration. Même dès l’âge de 4 ans, il pouvait assister à un match des Yankees ou des Mets, et au lieu de se concentrer sur la nourriture ou sur ce qui se passait dans les tribunes comme les autres de son âge, Petzing était enfermé sur chaque terrain, suivant les balles et les frappes sur le terrain. tableau de bord.

Dean Petzing, aujourd’hui analyste offensif principal qui travaille avec les quarts-arrières de LSU, a déclaré qu’en grandissant, son frère aîné a toujours excellé dans les jeux qui nécessitaient de produire une stratégie ou de calculer des cotes. « Il a toujours été capable de comprendre et de trouver un moyen de faire fonctionner les choses et d’avoir beaucoup de succès », a déclaré Dean Petzing.

Après que Petzing ait passé trois saisons à Cleveland, les deux premières en tant qu’entraîneur des ailiers rapprochés, la troisième en tant qu’entraîneur des quarts, Gannon l’a amené en Arizona, où en tant que coordinateur offensif, il sera chargé de réanimer Kyler Murray une fois que le quart-arrière se sera complètement remis de l’opération du LCA. . Murray ne s’est pas encore entraîné et devrait rater une partie de sa cinquième saison. Son développement sous Petzing sera le fil conducteur de l’organisation.

Jusqu’à présent, les cardinaux ont fait l’éloge de Petzing.

« Drew a été formidable », a déclaré le quart-arrière vétéran Colt McCoy. « Il est chargé d’un gros travail : venir nous enseigner à tous un nouveau système. Il a toujours eu une réponse. Il a toujours eu une vision de ce à quoi il voulait que cela ressemble et il existe des voies de communication ouvertes. Lorsque vous apprenez un nouveau système, c’est vraiment tout ce que vous pouvez demander.

Le plus gros problème que Norv Turner voit avec les jeunes coordinateurs est qu’ils essaient souvent d’en faire trop. Ils rendent les choses trop compliquées. Il ne pense pas que Petzing tombera dans ce piège. Le jeu d’appel commence par la préparation. Il appelle cela une force de Petzing. Il s’agit ensuite de s’adapter. Turner a déclaré que Petzing pouvait également le faire.

« Une chose à propos du jeu est de découvrir ce que vos joueurs font de mieux et de vous assurer de leur donner une chance de le faire », a déclaré Turner. « Si Drew écoutait – et je sais qu’il l’écoutait – il m’aurait entendu dire cela des milliers de fois. Il fera du bon travail là-bas.

(Photo du haut : Norm Hall / Getty Images)