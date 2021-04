Drew McIntyre et Bobby Lashley devraient faire la une de Wrestlemania 37 alors qu’ils affronteront chacun pour le championnat de la WWE la nuit 1. Ce sera la deuxième fois consécutive McIntyre sera la tête d’affiche du Showcase of the Immortals, tandis que pour Lashley, il a été une attente de 17 ans pour le Main Event, le plus grand spectacle en tant que Champion de la WWE.

McIntyre avait affronté un Brock Lesnar dans l’événement principal de Wrestlemania 36 l’année dernière dans une arène vide – un match d’une durée d’un peu moins de 5 minutes. Et cette fois-ci, McIntyre espère remporter le titre devant la foule et attend avec impatience un match inoubliable contre le vétéran Lashley. Lashley et McIntyre ont tous deux travaillé ensemble en dehors de la société avec un grand succès et avec la WWE opposant les deux poids lourds, qui sont suprêmement sportifs, le Scottsman est assez confiant qu’ils peuvent réussir un match dont les gens se souviendront longtemps.

« C’est un retour en arrière, ces jours-ci, vous n’avez pas beaucoup d’affrontements pour le titre des poids lourds, en particulier pour le championnat de la WWE, qui était le cas pendant des années », a déclaré McIntyre à News.com. «De nos jours, vous ne voyez pas ces affrontements classiques des poids lourds pour le titre que les gens adorent. Ils aiment ces grands concours mais ils ne veulent pas de poids lourds, comme par le passé, qui n’étaient pas sportifs et qui travaillaient un peu partout; c’était bien pour l’époque. Mais, ces jours-ci, les gens attendent beaucoup d’athlétisme et c’est ce qui est cool à propos de moi et de Lashley.

«Nous travaillons extrêmement dur, nous sommes des athlètes de haut niveau. Nous apportons la physicalité, nous apportons les coups durs mais aussi nous apportons l’atélectasie. Si vous pensez pour un envoi que si Lashley marche autour du sol et que je suis sur le ring et que je ne vais pas plonger par-dessus la corde supérieure vers lui, vous allez voir un concours avec – disons, attendez-vous à l’inattendu. Nous allons retirer des choses que vous n’avez probablement pas vues de McIntyre et Lashley. Mais à la fin, après que nous nous soyons battus en morceaux après avoir fait parler tout le monde après avoir créé un match dont les gens se souviennent pendant des années, je serai l’un debout avec le titre, avec des fans dans le bâtiment, enfin. J’ai remporté mon premier titre devant personne, mon deuxième titre dans le Thunderdome devant des fans virtuels, et je veux mon troisième titre à cette époque avec les fans de retour », a déclaré McIntyre.

Le fait que McIntyre soit en tête d’affiche à Wrestlemania pour la deuxième fois est en soi un exploit que peu de superstars de la WWE peuvent se vanter et pour McIntrye, c’est aussi fou que possible. Ce n’est pas seulement un témoignage du travail accompli par le joueur de 35 ans après avoir été en disgrâce auprès de la haute direction, bien qu’il ait été désigné comme la perspective de premier ordre très tôt dans sa carrière de lutte professionnelle, mais une marque de confiance de la WWE pour mettre l’accent sur McIntyre dans l’un des moments les plus éprouvants de l’industrie ces derniers temps.

«C’est fou, c’est au-delà d’un rêve devenu réalité pour le Main Event WrestleMania et se battre pour le titre de la WWE deux années de suite. Cela montre simplement que le travail acharné porte vraiment ses fruits, a-t-il déclaré, ajoutant: «Je suis sûr que vous savez tout sur mon voyage, les hauts et les bas, le fait d’être renvoyé de la WWE et de revenir en arrière, etc. Et si vous vous appliquez vraiment. et travaillez vraiment aussi dur que possible dans quel que soit votre domaine choisi – il n’est pas nécessaire que ce soit la lutte – quoi que vous fassiez là-bas, quel que soit votre objectif, si vous bloquez la négativité, travaillez aussi dur que vous le pouvez et êtes responsable à la personne dans le miroir, traitez chaque jour comme le premier jour, vous pouvez littéralement faire n’importe quoi, y compris l’événement principal Wrestlemania des années de suite. avoir la confiance de la société et des fans et être capable de faire cela signifie le monde pour moi et je continuerai à travailler mes fesses pour les fans », a-t-il ajouté.

