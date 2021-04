Lundi soir, RAW a marqué le premier spectacle depuis que WrestleMania 37 a produit une foule de changements de titre. Cependant, la nuit du 12 avril a été consacrée à faire face aux retombées de WrestleMania et à gagner des machines à sous et des titres pour WWE Backlash, qui est prévu le 16 mai.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lundi à Raw:

Riddle contre Bobby Lashley (c)

Riddle et Bobby Lashley ont lancé la procédure RAW et Riddle a pris une raclée avant même que la cloche ne sonne. Lashley a presque détruit Riddle, qui à son tour pouvait infliger très peu de dégâts. À la fin, Riddle a opté pour une corde supérieure et a tenté de frapper le Floating Bro, mais Lashley l’a attrapé et l’a attrapé dans le Hurt Lock pour la victoire.

Viking Raiders contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin

Les Viking Raiders ont marqué leur retour à RAW après sept mois pour affronter Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Ivar a immédiatement pris le contrôle d’Alexandre, Benjamin l’a tagué et a fait tomber Ivar du tablier. Ivar est revenu et est allé travailler. Il a infligé plus de dégâts aux deux adversaires, ce qui a conduit Erik à revenir pour tenter l’expérience Viking pour la victoire.

Asuka contre Rhea Ripley

Les deux superstars se sont déchargées l’une sur l’autre et Asuka a ensuite envoyé Ripley dans le poteau du ring puis l’a clouée avec un DDT pour prendre le dessus. Cependant, le duo a eu du mal à se relever, Charlotte Flair s’est présentée et a poussé les deux femmes dans les marches en acier. Elle a ensuite éliminé les deux concurrents pieds nus, ce qui les a laissés couchés. En raison de l’interférence de Flair, Ripley a réussi à conserver son championnat féminin RAW.

Damian Priest contre The Miz et John Morrison

The Miz, John Morrison et Maryse tournaient pour un épisode de Miz TV. Et dans le match à handicap, Priest a commencé et était sur le point de frapper The Reckoning sur Miz, avant que Maryse ne réussisse à attraper les jambes de Miz et à le sortir du ring. Maryse est intervenue et Priest le suppliait de descendre du tablier et Miz en a profité et a enroulé Priest pour une victoire.

Mandy Rose et Dana Brooke contre Nia Jax et Shayna Baszler

Shayna Baszler et Nia Jax ont facilement pris le contrôle de Dana Brooke et l’ont gardée isolée pour éviter une étiquette. Pendant ce temps, Mandy Rose a fait une balise aveugle et Jax a glissé sur le tablier en remontant dans le ring. Elle a ensuite chassé Rose et Brooke, et elles ont fini par être comptées.

Elias et Jaxson Ryker contre le nouveau jour

Woods a envoyé Ryker et Elias hors du ring dès le début du match et les deux plongeons vers l’extérieur. Woods était en difficulté après la pause, mais a été enroulé pour une chute imminente. Il a finalement obtenu l’étiquette et Kofi est entré et a emmené Elias et Ryker avant de frapper un double piétinement sur la corde supérieure.

Drew McIntyre contre Randy Orton contre Braun Strowman

Le match Triple Threat visait à trouver un nouveau candidat n ° 1 pour le championnat WWE de Bobby Lashley, qui a vu Drew McIntyre, Randy Orton et Braun Strowman se disputer l’opportunité de clôturer le spectacle. Au début du spectacle, Orton a placé McIntyre sur le bureau des annonces. Puis a fini par frapper un RKO sur Strowman. Cependant, alors qu’il cherchait l’épingle, McIntyre est sorti de nulle part et a livré un Claymore à Orton pour voler la victoire.

McIntyre affrontera le champion de la WWE Bobby Lashley à WrestleMania Backlash et alors qu’il célébrait, MVP est entré en tant que T-BAR & MACE l’a attaqué avec un double chokeslam.

