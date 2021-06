Drew McIntyre prédit une victoire 2-1 pour l’Ecosse contre l’Angleterre

La superstar de la WWE Drew McIntyre est fière de ses racines écossaises et même si l’Écosse fait face à une tâche ardue contre l’un des favoris, l’Angleterre, à l’Euro 2020 alors que les deux équipes s’affrontent dans leur match du groupe D vendredi (00h30 IST ), le lutteur professionnel né à Ayr pense que l’Écosse peut créer la surprise en battant l’Angleterre 2-1.

Fait intéressant, le bon compagnon de McIntyre et ancien lutteur professionnel devenu commentateur, Wade Barrett d’Angleterre a eu quelques mots de choix tout en prédisant une raclée 0-5 de l’Écosse aux mains de l’Angleterre. Cependant, McIntyre, qui sera dans le combat pour le titre contre Bobby Lashley dans Hell in a Cell PPV ce dimanche, ne prenait rien de tout cela.

« Wade est un orateur expert et c’est pourquoi il n’est plus sur le ring ; c’est pourquoi il n’était pas le premier champion d’origine britannique ; J’ai été. Il court mieux que quiconque, mais il n’arrive pas vraiment à faire le travail. Il est maintenant au bureau des commentaires et fait un travail phénoménal, mais mon dieu qu’il adore courir sa bouche », a déclaré McIntyre lors d’une interaction avec les médias avant de prédire un score de 2-1 en faveur de l’Écosse.

« Ce ne sera pas 5-0, mais 2-1 contre l’Ecosse », a-t-il déclaré.

Le joueur de 36 ans a également adressé un message aux fans indiens leur demandant de choisir l’Écosse comme équipe à soutenir lors de l’Euro 2020.

«Je veux demander à tout le monde dans l’univers indien de la WWE, je sais que l’Inde n’est pas là parce que ce sont les championnats d’Europe, mais j’aimerais que vous choisissiez une deuxième équipe. Personne n’aime l’Angleterre et je vous suggère de choisir la nation qui a également la nourriture, la culture, l’histoire, et en tant qu’outsider parfois, je suggère que l’Inde soutienne l’Écosse. Tout le monde a radié l’Écosse, l’Angleterre est l’un des favoris pour gagner, mais l’Écosse a la passion par-dessus tout », a ajouté McIntyre.

L’Ecosse a perdu son match d’ouverture contre la République tchèque 0-2 tandis que l’Angleterre a battu la Croatie 1-0.

