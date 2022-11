Drew McIntyre Pins Baron Corbin, Rhea Ripley arrive en force lors d’une rencontre cruciale

L’événement stellaire de la WWE, Raw, a eu des performances passionnantes et une action passionnante. Haute en divertissement, ce fut une journée intense remplie de nombreux mouvements, de tempéraments enflammés et de corps en jeu. Rhea Ripley de Judgment Day s’est battue contre Asuka ou “The Empress” était un match à enjeux élevés dans lequel l’équipe du vainqueur obtiendrait un avantage dans les War Games.

Lisez la suite pour voir comment ils se sont comportés avec nos autres lutteurs dans la nuit:

Brawling Brutes vs Judgment Day

Sheamus parvient à donner un coup de pied mais Priest se marque en lançant la main droite en guise de réfutation. Sheamus riposte avec une corde à linge volante. Holand entre immédiatement dans la mêlée en donnant un coup de pied au visage du Prêtre.

Coupe du Monde de la FIFA 2022 – Couverture complète | Tableau des points | Horaire | Résultats | botte dorée

Avec Mysterio et Sheamus marqués vers la fin, les choses commencent à chauffer. Sheamus prend alors l’avantage en délivrant les dix battements du Bodhran, après quoi il décroche le coup de pied de Brouge alors que la victoire revient enfin aux mains des Brawling Brutes.

Johnny Gargano contre Omos

Omos jette son adversaire dans le coin juste après que la cloche ait sonné. Il continue à frapper une grosse botte et Gargano n’a d’autre choix que de sortir du ring. Omos a donné le rythme dès le départ et Gargano essayait toujours de rattraper son retard.

Le Miz est capable de distraire Omos pendant un certain temps. Cela laisse du temps à Gargano alors qu’il envoie Omos dans le coin. Il délivre des coups de pied ultérieurs et vise à voler vers lui, mais Omos le retient simplement pour un chokeslam pour gagner le match nul avec style.

Théorie d’Austin contre Mustafa Ali

La théorie se déchaîne presque dès le début en essayant de battre Mustafa Ali lorsque la cloche sonne. Ali fait de son mieux pour lancer ses propres attaques avec un coude arrière et un coup de pied, mais Austin a une réponse à tout cela.

Austin Theory ressemblait à un homme déterminé dès le début du match. Ali donne un coucher de soleil, puis atterrit sur 450 après être revenu sur les cordes. Ali a cherché la goupille mais Theory a roulé vers l’extérieur.

Lisez aussi: Argentine vs Arabie saoudite Faits saillants Mises à jour de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Après qu’ils soient tous les deux revenus sur le ring, Austin Theory termine les choses avec un A-Town Down pour remporter la victoire.

Matt Riddle et Elias contre Alpha Academy

Elias et Gable verrouillent les cornes au début de cette bataille alléchante. Gable et Otis continuent une période de pression soutenue alors qu’ils continuent à déployer leurs mouvements contre Jedusor. Jedusor est soumis au Northern Lights Suplex, un bodyslam et un side suplex en succession rapide.

Malgré cela, Jedusor eut le dernier mot. Vers la fin, Elias a livré son finisseur et Riddle est venu terminer les choses avec son Floating Bro pour sortir victorieux.

Drew McIntyre contre Baron Corbin

Drew McIntyre a verrouillé les cornes avec son féroce rival Baron Corbin après une longue période. Corbin est un ancien titulaire du contrat Money in the Bank. McIntyre, l’ancien champion de la WWE dominait le combat dans les premières étapes, mais les distractions de John “Bradshaw” Layfield (JBL) signifiaient qu’il ne pouvait pas maintenir la pression tout au long.

McIntrye a été envoyé face la première dans le poteau du ring mais il a rapidement livré un bodyslam, le frappant avec plusieurs côtelettes après cela. La fin du combat a été un chaos total alors que McIntyre a profité de la présence d’Akira Tozawa, qui a sauté sur JBL, lui donnant l’opportunité de faire atterrir Baron Corbin avec un Claymore et de revendiquer sa victoire.

Rhea Ripley contre Asuka

Rhea Ripley fait de son mieux pour énerver Asuka avant le début du combat et vous saviez que ça allait être intense.

Asuka a fait de son mieux mais Ripley a maintenu la pression en livrant des vagues d’attaque. Vers la fin de la rencontre, Ripley a livré une botte à la section médiane de son adversaire suivie du Northern Lights Suplex. Asuka a courageusement combattu la broche de son adversaire à plusieurs reprises, mais Rhea Riley a finalement eu raison d’elle sur le ring.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici