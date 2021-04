Rew The Great Khali’s WWE Hall of Fame Intronisation dans la classe de 2021 est quelque chose dont Drew McIntyre est très heureux et parle à News18.com l’ancien champion de la WWE – qui devrait affronter Bobby Lashley pour le titre à Wrestlemania 37 – se souvient de son le temps avec le géant de 7 pieds de haut parcourant le monde, écoutant de la musique indienne et apprenant même des mots sales en hindi.

«Khali est génial. Il est un nom si énorme dans le monde; en Inde, évidemment; un champion de la WWE; les gens le connaissent grâce aux films. Il est une si grande présence non seulement parce qu’il mesure plus de 7 pieds de haut, mais il jette une énorme aura partout où il va », a déclaré McIntyre et a révélé comment The Great Khali et Jinder Mahal étaient ses compagnons de` `voiture de voyage d’origine » lors de sa première course. avec l’entreprise (2007-2012).

«Je n’ai pas juste passé du temps avec lui dans les vestiaires; J’ai passé du temps avec lui dans la voiture à parcourir le mot. Ma voiture de voyage d’origine était – moi-même, Jinder Mahal et le Great Khali – et trois d’entre nous rouleraient ensemble chaque semaine et j’apprendrais à le connaître et à découvrir à quel point il était formidable. Nous aurions toujours de la musique indienne – tellement entraînante – comme la musique hindi, nous serions toujours en train de secouer la tête tout le temps. Ils m’apprendraient tous les mots qu’ils disaient, ils m’apprendraient aussi des mots sales, mais ils me parlaient toujours de l’Inde et de tous les grands endroits à visiter que je n’avais jamais visités auparavant. J’ai hâte de voyager à nouveau et de me rendre en Inde. »

McIntyre a eu des démêlés avec le Great Khali et c’est le lutteur indien qui était responsable de l’un des matchs les plus courts de McIntyre de la WWE – d’une durée d’un peu moins d’une minute. Mais c’est une chose du passé et le joueur de 35 ans est ravi de voir plus de représentation indienne à la WWE et attribue l’inspiration à The Great Khali.

«Le fait est qu’il (The Great Khali) entre dans le Hall of Fame, et je suis très heureux pour lui. C’est un gars formidable et un tel héros pour beaucoup de gens. Et pour voir maintenant combien de représentation indienne nous avons sur notre liste, c’est vraiment vraiment cool. Nous avons récemment eu le WWE Superstar Spectacle et beaucoup de nos jeunes talents indiens étaient là-bas; Jinder a été présenté dans l’émission et voir tout le monde se mobiliser et faire de si belles performances, puis entendre les commentaires, les chiffres et le nombre de personnes qui ont regardé l’émission était absolument incroyable.

La base de fans indienne a toujours été énorme pour la WWE et aux côtés de Roman Reigns, Brock Lesnar, Undertaker, Johna Cena et d’anciennes stars de la WWE comme Dwanye « The Rock » Jonhson, Shawan Micheals, Stone Cold Steve Austin et McIntyre aussi juste là-haut, quelque chose dont il est reconnaissant.

«Les fans indiens sont incroyables et je vois tout le temps les messages des supporters indiens. Ma femme gère mon Instagram, elle me dit tout le temps, «vous ne croirez pas combien de personnes vous disent de vous remercier d’avoir mis ces chaussures, surtout en ces temps difficiles». Je veux juste dire merci à tous les fans et j’ai hâte de voyager à nouveau et de me rendre en Inde pour la première fois en tant que champions de la WWE et de rencontrer tout le monde en personne. il ajouta.

Les fans peuvent regarder WrestleMania 37, un événement de deux nuits, EN DIRECT sur les chaînes SONY TEN 1 (anglais) et SONY TEN 3 (hindi) les 11 et 12 avril 2021 à partir de 5h30 IST.