Sheamus et Drew McIntyre ont affronté Erik et Ivar des Viking Warriors au premier tour du tournoi pour le titre par équipe de SmackDown. Le match est survenu après qu’Adam Pearce était à bout de ressources avec The Bloodline et a organisé un tournoi pour déterminer le nouveau candidat n ° 1 au titre par équipe de SmackDown.



