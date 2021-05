Drew McIntyre et Kofi Kingston se battent pour l’enfer dans une cellule Title Shot

World Wrestling Entertainment (WWE) a commencé sa préparation pour le pay-per-view Hell in a Cell du mois prochain lundi soir. Avant le méga événement, la société de divertissement sportif organise un match de championnat pour le grand soir, puis passe à un autre.

Fait intéressant, la participation de Charlotte Flair à la championne féminine de Raw contre Rhea Ripley n’est toujours pas conclue.

Pendant ce temps, il n’y a aucune confirmation sur l’adversaire de Bobby Lashley à Hell in a Cell. Cependant, la revanche entre Kofi Kingston et Drew McIntyre la semaine prochaine nous donnerait probablement une meilleure image du concurrent de Lashley.

Voici un récapitulatif du lundi soir:

Drew McIntyre et Kofi Kingston et un titre à Hell in a Cell:

Le spectacle a commencé avec McIntyre interrompant une promo Lashley et MVP. Après cela, McIntyre a commencé à narguer Lashley pour sa défaite contre Kingston la semaine dernière, incitant le Ghanéen-Américain de 39 ans à affronter le lutteur écossais pour avoir pris le crédit de sa victoire. Adam Pearce a annoncé plus tard que Kingston et McIntyre se feraient face pour un titre dans le prochain pay-per-view Hell in a Cell contre Lashley.

Cependant, le match entre McIntyre et Kingston s’est terminé dans un no-contest après l’ingérence de Lashley. Le duo affrontera à nouveau la semaine prochaine pour le même prix.

Match de championnat féminin brut pour Hell in a Cell:

Charlotte Flair a présenté un défi Beat the Clock de deux minutes entre Nikki Cross et Rhea Ripley. Et à la grande surprise des téléspectateurs, la championne féminine de la WWE Raw a perdu.

Après avoir battu le défi de l’horloge, les anciens rivaux – Flair et Asuka se sont affrontés dans un long match. Flair a remporté le match par tombé. Plus tard, il a été annoncé que Flair affronterait Ripley dans le titre féminin Raw à Hell in a Cell.

D’autres évènements:

Cedric Alexander vs Shelton Benjamin: Alexander a vaincu Benjamin via un tombé.

Riddle vs Xavier Woods: Un autre long match qui s’est terminé avec Riddle battant Woods via une chute avec un RKO.

Jaxson Ryker vs AJ Styles: Ryker a remporté le match après avoir épinglé Styles sur le tapis à la suite d’un Bossman Slam.

Sheamus vs Humberto Carrillo: Après un concours divertissant, Sheamus est sorti victorieux après avoir épinglé Carrillo sur le tapis.

Championnat féminin par équipe | Natalya & Tamina (c) contre Shayna Baszler & Nia Jax: Baszler et Nia ont perdu le match par tombé après que Natalya ait épinglé Baszler avec un petit paquet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici