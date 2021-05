Drew McIntyre dévoile Bobby Lashley et Braun Strowman

La WWE essaie de créer le battage médiatique pour l’événement du 16 mai à l’approche de WrestleMania Backlash. Lundi soir, la tension entre les challengers de Backlash Drew McIntyre et Braun Strowman et le champion de la WWE Bobby Lashley a occupé le devant de la scène.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lundi à Raw:

McIntyre sort Lashley et Strowman

Bobby Lashley et Braun Strowman se sont affrontés avec puissance au début du match. Strowman a essayé de lancer un power slam avant que Lashley ne puisse se frayer un chemin hors de la cale.

Quelques minutes plus tard, McIntyre se dirigea vers le ring. Et quand Strowman est allé le confronter, il a été pris pour cible par Lashley par derrière. McIntyre a échangé des mots avec Strowman du panneau de commentaires, menant un challenger distrait de Backlash à se faire frapper par le champion de la WWE.

Lashley a vaincu Strowman. Cependant, le spectacle s’est terminé avec McIntyre entrant sur le ring et frappant les deux hommes avec Claymores.

Championnat par équipe Raw Tag | Omos et AJ Styles ont vaincu The New Day

AJ Styles & Omos ont réussi à conserver leur couronne de championnat WWE Raw Tag Team par tombé avec un avant-bras phénoménal de Styles sur les épaules d’Omos sur Xavier Woods.

Charlotte Flair a battu Dana Brooke

Flair a battu Brooke via la soumission avec la Figure-Huit. Après le match, Mandy Rose a attaqué Flair, incitant Sonya Deville à sortir. Deville a ensuite accepté d’ajouter Flair au match de championnat féminin de Raw à WrestleMania Backlash.

Sheamus a vaincu Mansoor

Mansoor a été battu par Sheamus par disqualification alors que Humberto Carrillo se précipitait et perturbait le match. Sheamus a frappé Carrillo dans les coulisses lors d’une interview, avant de lui dire qu’il ne serait plus en état de répondre au défi ouvert plus tard dans la soirée. Plus tard, Sheamus a lancé un défi pour Mansoor, alors qu’il signait son contrat Raw. Sheamus était en train de gagner le match, lorsque Carrillo s’est présenté pour le DQ. Malgré l’attaque de Carrillo, Sheamus parvient à terminer le match en frappant les deux hommes avec Brogue Kicks.

Damian Priest a vaincu John Morrison

Un prêtre a battu Morrison lundi soir après avoir exécuté Hit the Lights. Le Miz a été vu essayant d’aider Morrison en intervenant, mais a fini par lui causer des ennuis car l’arbitre a raté un petit paquet de Morrison.

La Lucha House Party a battu Cedric Alexander et Shelton Benjamin

Le parti a battu Alexander et Benjamin via un tombé. Gran Metalik a interrompu le match en frappant Benjamin avec le coude de corde. Après le match, Alexander a échangé des mots avec Benjamin, disant qu’il était la raison pour laquelle ils avaient été expulsés de The Hurt Business.

Angel Garza a vaincu Drew Gulak

Gulak a été battu par Garza via une chute avec un Wing Clipper.

Randy Orton et Riddle ont battu Elias et Jaxson Ryker

Ryker et Elias ont été battus par Orton et Riddle par un tombé alors que Riddle frappait Elias avec un Floating Bro.

Championnat féminin par équipe

Nia Jax et Shayna Baszler (c) ont battu Lana et Naomi: Jax et Baszler parviennent à conserver leur titre en battant Lana et Naomi par soumission.

