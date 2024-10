Drew McIntyre de la WWE partage les résultats sanglants de l’enfer dans un match cellulaire avec CM Punk

Le WWE Bad Blood de samedi a débuté avec un match Hell in the Cell entre les rivaux acharnés CM Punk et Drew McIntyre, Punk devenant vainqueur après plus d’une demi-heure de violence. Un jour après avoir participé au match, McIntyre s’est tourné vers la plateforme de médias sociaux X pour partager un aperçu horrible des conséquences néfastes que cela a eu sur son corps.

Publicité

Les trois premières images montrent McIntyre saignant abondamment pendant le match, tandis que la quatrième et dernière image montre le lutteur avec au moins 16 agrafes sur le dessus de la tête pour maintenir une large blessure fermée. La blessure est probablement survenue après que Punk ait frappé son adversaire avec une boîte à outils en métal, c’est à ce moment-là que McIntyre a commencé à saigner. A l’époque, Punk avait déjà été ensanglanté, mais sa coupure paraissait moins grave.

On ne sait pas encore si McIntyre sera contraint de manquer un moment en raison de sa blessure. Bien que les coupures et les blessures obligent rarement les lutteurs à s’absenter, celles de McIntyre semblaient particulièrement intenses et cela pourrait l’empêcher de devenir trop physique sur le ring pendant une brève période jusqu’à ce qu’il soit en grande partie guéri.

Publicité

Avec sa victoire sur McIntyre, Punk a remporté sa deuxième victoire télévisée en simple depuis son retour à la WWE en novembre dernier. La querelle entre Punk et McIntyre a occupé une grande partie de ce temps, bien que Punk ait été blessé lors du WWE Royal Rumble 2024, ce qui l’a tenu hors de combat jusqu’en août. Il semble maintenant presque certain que les deux se sépareront après le match Hell in a Cell, Punk ayant remporté deux de leurs trois combats.