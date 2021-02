Mises à jour en direct de WWE Royal Rumble 2021: ‘The Queen’ Charlotte Flair au n ° 15 et Rhea Ripley attend. Charlotte a perdu son championnat WWE Women’s Tag Team contre Baszler et Nia Jaz et elle s’en prend à Ripley

Mises à jour en direct de WWE Royal Rumble 2021: Au n ° 14 entre dans le changeur de jeu, le cauchemar Rhea Ripley – les choses sont sur le point de devenir méchantes et son ennemi juré Toni Storm

Mises à jour en direct de WWE Royal Rumble 2021; La veuve noire Victoria – 2 fois championne féminine et l’une des femmes les plus dures de la WWE à son apogée et elle emmène tout le monde en ville. Deuxième participant surprise dans le match Rumble

Mises à jour en direct de WWE Royal Rumble 2021: Première élimination et celle de Baszler – Shotzi Blackheart sortant et entrant au n ° 8 est une venue surprise chez Jillian et elle chante !!! Billie Kay obtient un partenariat et Kay entre enfin dans le grondement

Le Women’s Royal Rumble est en cours et le coup d’envoi du match est Bayley au n ° 1 et Naomi de retour, rejoignant également la mêlée au n ° 3 est Bianca Belair

Mises à jour en direct de WWE Royal Rumble 2021: Le match Royal Rumble féminin en cours et le premier entrant dans le rôle modèle – Bayley – Les chances sont empilées contre l’ancien champion de la WWE et rejoindre le bord du ring est le légendaire Jerry ‘The King « Lawler

Sasha Banks conserve le championnat féminin de la WWE SmackDown via sa soumission en battant Carmella avec la déclaration de Banks

Prochaine étape – Le championnat féminin de SmackDown est en jeu – Sasha Banks affronte Carmella

Deux lances et un Jack Hammer de Goldberg et Drew McIntyre ont expulsé deux fois. McIntyre a frappé un Claymore et Goldberg expulsé, mais pas la deuxième fois. Clymore frappe et McIntyre tue Goldberg

C’est Goldberg vs Drew McIntyre pour lancer la carte principale et McIntyre attrape Goldberg et Goldberg revient en nature et conduit le champion de la WWE à travers l’acier barricades avec une lance. Rappelez-vous que le match n’a pas officiellement commencé

L’événement phare annuel du réseau WWE, le Royal Rumble sera le premier pay-per-view (PPV) de la société de l’année et devrait avoir lieu le dimanche 31 janvier (lundi 1er février selon l’heure de l’Inde) au ThunderDome à Tropicana Field, à Tampa, en Floride. L’événement annuel de sa trente-quatrième édition est également le point de départ officiel du Road to WrestleMania 37.

Cette édition du Royal Rumble mettra en vedette 30 hommes et 30 femmes en compétition cette année encore dans le format traditionnel WWE RR.Les matchs à la corde sont presque garantis de surprendre, mais il y aura aussi une carte complète de action remplissant le reste de l’événement, qui comprend des duels de championnat potentiellement énormes.

Où regarder Royal Rumble 2021?

La diffusion en direct de Royal Rumble 2021 commence à 3 h 30 IST avec un pré-spectacle, tandis que l’événement en direct débutera à 5 h 30 IST le 1er février.

Où regarder WWE Royal Rumble 2021 en Inde?

Les fans d’Indi peuvent se connecter à Sony Ten 1 et Ten 3 pour regarder WWE Royal Rumble. Ils peuvent également regarder la diffusion en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Carte de match pour WWE Royal Rumble 2021:

Match Royal Rumble 2021 Hommes – Match Royal Rumble à 30 joueurs

Match Royal Rumble 2021 féminin – Match Royal Rumble à 30 femmes

Drew McIntyre vs Goldberg – Championnat de la WWE

