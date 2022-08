Drew McIntyre affronte le champion Roman Reigns

La WWE a diffusé un autre épisode séduisant de Friday Night SmackDown le 19 août. La bataille du championnat par équipe féminine de la WWE a repris, mais il y avait une tournure dans l’histoire. Les anciennes championnes par équipe féminine de NXT, Gigi Dolin et Jacy Jayne de Toxic Attraction, sont intervenues pour combler le vide laissé par l’incapacité de Zoey Stark et Nikkita Lyons à concourir comme annoncé contre Natalya et Sonya Deville.

Drew McIntyre et le champion en titre de la WWE, Roman Reigns, se sont affrontés lors de leur affrontement très attendu lors de l’événement principal de Castle. Ailleurs dans la nuit, le match Fatal 5-Way s’est finalement terminé pour le candidat n ° 1 au championnat intercontinental.

Découvrez tout cela et plus encore dans l’épisode bourré d’action de Friday Night SmackDown :

Ronda Rousey, suspendue, a quitté SmackDown

Ronda Rousey est revenue à SmackDown vendredi soir, donnant le coup d’envoi du 1200e épisode avec une promo dans laquelle elle a juré qu’elle ne partirait pas tant que sa suspension ne serait pas levée. Adam Pearce a envoyé la sécurité après Rousey, qui les a battus un par un, aboutissant à un briseur de bras sur l’un des gardes. Lorsque les flics sont arrivés, Rousey a été arrêté sur place, conduit hors de l’arène et jeté à l’arrière d’une voiture de police.

Match pour le titre par équipe féminine de la WWE: Deville Sisters vs Toxic Attraction

Natalya et Sonya Deville devaient affronter Zoey Stark et Nikkita Lyons vendredi soir, mais en raison de l’annonce surprise de Shawn Michaels plus tôt dans la journée, elles ont plutôt été jumelées aux anciennes championnes par équipe féminine NXT Jacy Jayne et Gigi Dolin de Toxic Attraction.

Bayley, Dakota Kai et Iyo Sky ont fait une apparition avant le coup d’envoi du match. Les deux se sont assis au bord du ring et ont chahuté l’équipe de commentateurs.

Toxic Attraction a absolument dominé le match, mettant Deville en contre-attaque jusqu’à ce qu’un hot tag à Natalya déclenche le retour du tandem improvisé. Une distraction de Bayley et de sa compagnie a retiré Deville de l’équation, et une étiquette aveugle de Dolin à Jayne a permis aux talons de remporter une victoire entachée sur la reine des harts.

Fatal 5-Way No. 1 Contender’s Match

Sami Zayn, Ricochet, Madcap Moss, Happy Corbin et Sheamus se sont affrontés dans un match Fatal 5-Way No. 1 Contender, le vainqueur défiant Gunther pour le championnat intercontinental à Clash at the Castle.

Alors que les officiels surveillaient Zayn, qui semblait soigner une épaule gauche blessée, Ricochet s’est déchargé et quatre des cinq hommes ont frappé le tapis avant la pause. Après la pause publicitaire, Zayn a fait un vaillant retour, pour se voir refuser la victoire par Corbin. Sheamus a ensuite écrasé Corbin avec le Brogue Kick pour assurer une victoire durement disputée.

Match 1 contre 1 : Liv Morgan contre Shotzi

Liv Morgan s’est rendue sur le ring pour un match avec Shotzi. Avant et pendant la pause publicitaire, Shotzi a dominé le match alors que les annonceurs remettaient en question la décision de Morgan de concourir malgré une blessure au bras gauche. Mais Morgan a prouvé son courage et a riposté avec ténacité et résilience, livrant ObLIVion pour la victoire finale.

Roman Reigns affronte Drew McIntyre

Roman Reigns, le champion incontesté de la WWE Universal, est entré sur le ring avec une pop assourdissante et n’a pas perdu de temps pour appeler Drew McIntyre pour certains des commentaires que The Scottish Warrior a faits pendant son absence.

Cela a attiré le candidat n ° 1, qui a réprimandé le chef tribal pour son absence et est allé jusqu’à affirmer que le détenteur du titre ne décrivait pas correctement l’entreprise ou ses principales récompenses.

La bagarre attendue a éclaté et Zayn est apparu, repoussant Reigns et consommant un Claymore Kick de McIntyre. Reigns a livré un Superman Punch à son adversaire Clash at the Castle, mais McIntyre a récupéré et a livré un autre Claymore de nulle part pour terminer le segment avec lui debout au milieu du ring de la WWE.

