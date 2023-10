Drew Holden nomme et fait honte aux médias qui se sont précipités vers la propagande du Hamas Parrot – Twitchy

Il y a une dizaine de jours, après les attaques du Hamas en Israël, Drew Holden a reçu une menace concernant le pire des piratages médiatiques.

Le « journalisme » qui a suivi les affirmations palestiniennes selon lesquelles Israël aurait attaqué un hôpital à Gaza et tué des centaines de personnes pourrait même faire honte à cela, ce qui était une barre haute à franchir.

Holden (@DrewHolden360) contient un autre fil de discussion rempli d’exemples de mauvaises pratiques médiatiques à la suite de rapports qui visaient davantage à établir un récit plutôt qu’à publier des informations factuelles :

Un de ces sujets dont je savais qu’il allait arriver, je savais que ce serait mauvais, et c’est encore pire que ce que je pensais. Juste une faute professionnelle pure et délibérée de la part de la presse grand public. https://t.co/59jAwF68am -Daniel Vaughan (@dvaughanCI) 19 octobre 2023

Il s’agit peut-être de l’un des exemples récents les plus flagrants de reportages irresponsables de la part des médias, de parti pris carrément anti-israélien, d’antisémitisme, ou des trois. D’ailleurs, une modification n’est ni une correction ni une rétractation. https://t.co/7gK9CJzg4v – Mark W. Gardner (@MWillyG) 19 octobre 2023

Fil de discussion étonnant rassemblant de fausses déclarations provenant de dizaines de grands médias mondiaux reprenant l’histoire fictive du Hamas sur une frappe aérienne israélienne détruisant un hôpital. https://t.co/u5vvzFAI09 – Michael P Senger (@michaelpsenger) 19 octobre 2023

Même si vous vous méfiez des médias, cela ne suffit jamais.

Les médias qui apportent de l’eau aux terroristes devraient être nommés et humiliés, et qu’il en soit ainsi :

🧵FIL🧵 Une explosion meurtrière a frappé Gaza hier. Le Hamas a blâmé Israël. Les médias se sont empressés de répéter leurs affirmations. Les preuves suggèrent qu’il s’agissait de mensonges. @FreeBeacon Voici les médias qui ont apporté de l’eau à un groupe terroriste pour salir Israël ⤵️ https://t.co/z3RW3XVmEe – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Reuters a reçu un coup de pied dans l’entrejambe :

Peu de points de vente ont une portée aussi grande que @Reutersqui s’est empressé de répéter les arguments du Hamas au monde lorsque l’explosion s’est produite. pic.twitter.com/XJPYDt4HyZ – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

On peut toujours faire confiance à Associated Press comme étant un média auquel on ne devrait jamais faire confiance :

Le seul point de vente qui rivalise avec leur portée est @AP – qui ont fait la même chose, répétant ce que le Hamas leur avait dit. pic.twitter.com/OmUmGI1FBF – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Aucune liste de malversations médiatiques ne serait complète sans le New York Times :

La désinformation la plus flagrante est peut-être venue de @NY Times. Non seulement ils se sont empressés de citer le Hamas dans leurs titres et leurs tweets, comme @HillelNeuer le souligne, ils en ont fait la page d’accueil de leur site Web. pic.twitter.com/DltewYUm86 – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Le journal qui qualifiait le chef de l’EI d’« érudit religieux austère » participait bien sûr à cette impudeur :

C’est la même chose dans le journal officiel de Washington, @washingtonpost. Pourquoi quelqu’un prendrait-il les « autorités palestiniennes » – ce qui signifie Hamas, pour être clair – au mot ? pic.twitter.com/yp4ukM1RNh – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

MSNBC ne diffuserait pas également de la désinformation, n’est-ce pas ? Bien sûr qu’ils le feraient !

@MSNBC était sur le terrain pour semer la désinformation. pic.twitter.com/Tg1cgBbieq – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Toute liste de médias faisant la promotion de mensonges doit inclure CNN :

Naturellement @CNN a poussé le mensonge aussi. pic.twitter.com/CGdgee5EkM – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

La liste continue:

Je m’attendais à mieux de @politico. Mais au moins, ils ont qualifié l’autorité sanitaire de « dirigée par le Hamas ». pic.twitter.com/rakFsIJTj7 – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Plus de la même chose de @axios pic.twitter.com/ODor2nKrD0 – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

C’était tout aussi grave de l’autre côté de l’Atlantique :

PBS a également fait son travail :

@NewsHour raconter l’histoire de la même manière que le Hamas a essayé de le faire. pic.twitter.com/KrpLKi0MEy – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Comme le lapin Energizer, les BS médiatiques continuent, et continuent, et continuent…

L’ironie a été détectée :

N’oubliez pas que les médias qui ont poussé ce mensonge du Hamas sont les mêmes qui ont passé des années à crier que la plus grande menace à laquelle la société est confrontée est la désinformation. Apparemment, ils sont heureux de promouvoir la désinformation à condition que cela confirme leurs antécédents. pic.twitter.com/74PFRcZGW1 – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Un peu comme le « journaliste de désinformation » de NBC News qui a contribué à propager la désinformation.

C’est tout simplement incroyable, et PAS dans le bon sens…

Et il y avait @KarenAttiahqui a récemment semblé approuver l’idée d’une violence contre les Israéliens à la suite des premières attaques du Hamas (découvert par @megynkelly), qui a suggéré qu’Israël devait être à l’origine de l’explosion. (H/t @ChuckRossDC) pic.twitter.com/GWuUIiHP11 – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Voici comment les mensonges de la presse sont répétés par d’autres personnes dans les médias, comme @keithboykin. pic.twitter.com/4qz8wvTzWX – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Parmi ceux qui ont fait des efforts pour « revenir en arrière », citons bien sûr le New York Times :

Certains médias ont depuis modifié très discrètement leurs titres pour tenter de revenir sur leurs affirmations réfutées, comme @NY Times. https://t.co/bGlrXuWFhj – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Comme on pouvait s’y attendre, CNN était honteux :

@CNN était encore pire, car @JordanSchachtel le souligne : couvrir leurs traces sur le mensonge initial mais rééditer le suivi pour toujours blâmer Israël. https://t.co/7gcThN92yI – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Tout comme l’Associated Press, etc. :

Cette progression de @entreprise c’est vraiment quelque chose. Regardez les horodatages. pic.twitter.com/xISJ1vfcq8 – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Beaucoup de gens qui sont toujours heureux de haïr Israël ont couru avec la désinformation. Certains d’entre eux, comme @IlhanMN et @RashidaTlaibsont au Congrès. pic.twitter.com/6NBegWdbMc – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Il n’y aura ZÉRO leçons apprises :

Si vous vous demandez si la presse va apprendre quelque chose de tout cela, des médias comme @NY Times continuent de répéter le Hamas en ce qui concerne le nombre controversé de morts, même un jour plus tard. pic.twitter.com/3sqGxPOBmz – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

Dans votre colère envers les médias à propos de cette faute journalistique, n’oubliez pas que de vraies personnes souffrent à cause de cette violence. Il existe de nombreuses œuvres caritatives à l’œuvre sur le terrain – si vous le pouvez, faites-leur un don. – Drew Holden (@DrewHolden360) 18 octobre 2023

C’est un bon rappel. Les gens souffrent, et les médias et tous ceux qui utilisent la situation pour marquer des points politiques ne les aident pas.

Si quelqu’un vous dit qu’il n’y a pas de parti pris dans les médias, dirigez-le vers un autre fil de discussion formidable de Drew. Il est dégoûtant de voir comment ces horribles gens du « journalisme » s’en sortent ainsi à maintes reprises. https://t.co/AP2fHqS22M – L’AmishTerp (@TheAmishTerp) 19 octobre 2023

Malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois.

