Drew Holden abandonne WaPo pour un tweet sur Israël et le Hamas – Twitchy

Plusieurs médias ont fait un travail remarquable, révélant à quel point ils sont partisans, hackers et partiaux lorsqu’il s’agit d’Israël et de l’odieuse attaque terroriste du Hamas. CNN, MSNBC, NBC et d’autres ont été tout simplement épouvantables dans leur couverture médiatique.

King of the Threads, Drew Holden, doit cependant donner le titre de la pire prise à Le Washington Postet il a peut-être raison :

Je pense toujours que c’est la pire prise de vue que j’ai vue dans un média ces derniers jours. Washington Post, saluez-vous pic.twitter.com/42TMlqeTo2 – Drew Holden (@DrewHolden360) 9 octobre 2023

La capture d’écran indique :

Et le tweet lui-même est toujours en ligne :

L’attaque coordonnée du Hamas a surpris Israël, mais intervient après des mois d’aggravation des tensions liées à la violence à la mosquée al-Aqsa – un lieu saint musulman vénéré au cœur de Jérusalem – ainsi qu’au blocus et à l’occupation punitifs des Palestiniens. Juif autrefois marginal… pic.twitter.com/1Jj3Mx4stP – Le Washington Post (@washingtonpost) 9 octobre 2023

Ouah. WaPo tente de justifier les attaques. Ouah.

Blâmer les horribles attaques terroristes du Hamas contre Israël pour avoir une « droite dure » (« suprémacistes juifs » ? Vraiment @washingtonpost?) Les membres du gouvernement sont plus flagrants que je ne le pensais possible – Drew Holden (@DrewHolden360) 9 octobre 2023

C’est flagrant.

Si le Hamas avait tweeté cela, cela aurait-il été différent ? – Drew Holden (@DrewHolden360) 9 octobre 2023

Non, ce ne serait pas le cas. Et Drew apporte les reçus :

Si vous n’aviez pas l’attribution, seriez-vous en mesure de dire quelle description des attaques terroristes du Hamas provenait du Hamas et laquelle venait du Washington Post ? pic.twitter.com/HQIC8qSE6t – Drew Holden (@DrewHolden360) 9 octobre 2023

C’est la même photo.

Vous ne détestez pas assez les journalistes. Tu penses que tu le fais, mais tu ne le fais pas https://t.co/7amB2Ts7Jc – Élie le Middleborne (@TheMiddleborne) 9 octobre 2023

Non, ce n’est pas le cas.

WaPo… faire du « recto-verso » un art. https://t.co/4xQl04ymGI – Sean le producteur (@SeanTheProducr) 10 octobre 2023

Nous en avons assez des « deux côtés » dans cette affaire. Il n’y a pas de « deux côtés ». Il y a le bien et le mal. Israël a raison ; Le Hamas a tort. C’est si simple.

Wow, nos médias sont complètement brisés. Le journalisme citoyen est la seule voie à suivre. Elon Musk est peut-être en train de sauver notre civilisation en ouvrant cette plateforme à la liberté d’expression. https://t.co/YzUwyka1pt – Jay Légende (@JayBelize23) 9 octobre 2023

Il doit faire un meilleur travail pour l’ouvrir, car le journalisme citoyen est la seule voie à suivre. Les médias grand public sont irréparables, et ils le prouvent quotidiennement au milieu de la guerre en Israël.

Il est bon de savoir que lorsque des extrémistes sont nommés à des postes ministériels, cela justifie la boucherie. Noté. – Fusilli Spock (@awstar11) 9 octobre 2023

Noté.

Ils ne pouvaient pas y intégrer « EXTREME MAGA » ? bizarre – DaveCoffee ☕ (@DaveCothran) 9 octobre 2023

Le Washington Post travaille déjà à contrer une attaque terroriste massive du Hamas contre Israël. https://t.co/gaNpPa73Uq – Drew Holden (@DrewHolden360) 9 octobre 2023

Avec d’autres médias. Et Holden n’était pas le seul à dénoncer WaPo pour ces absurdités :

Supprimez ça, clowns. – Bonchie (@bonchieredstate) 9 octobre 2023

Nous sommes surpris que ce ne soit pas le cas, mais il est bon de mettre en lumière l’horreur des médias.

Titre plus court du Washington Post « »LE JOOOOOOSSSS L’AVAIT ARRIVÉ ! » – Wynn Duffy 🇱🇹 🇮🇱 (@WynnDuffyOG) 9 octobre 2023

C’est essentiellement ce qu’ils disent. Et c’est dégoûtant.

Parce que ce sont des terroristes brutaux qui aspirent à la destruction totale d’Israël. – Farrel Vincent (@BigVTN) 9 octobre 2023

Oui. Et l’intention du Hamas de détruire Israël est antérieure à la présence d’« extrémistes » au sein du conseil d’administration. Cet argument est donc un mensonge.

La mosquée al-Aqsa se trouve également sur le site du Mont du Temple, le lieu le plus sacré du judaïsme. Je me demande pourquoi ce fait amusant a été laissé de côté. – Tripp (@cbomar_3) 9 octobre 2023

Nous sommes sûrs qu’ils ont simplement oublié.

Article dégoûtant du Washington Post. Tout simplement honteux. – _Layithen_ (@layithen028) 9 octobre 2023

Nous ne pensons pas que le WaPo ait la capacité d’éprouver de la honte.

