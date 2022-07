Drew Gerke prêt à jouer un rôle majeur dans le jeu de passes de Batavia – Shaw Local

BATAVIA – En regardant un film de la saison dernière, Drew Gerke a identifié au moins un domaine clé pour lui-même, ou pour la plupart des récepteurs d’ailleurs, qu’il devait nettoyer.

“Travailler sur les versions [off the line of scrimmage] Probablement [is] le plus grand », a déclaré le largeur senior de Batavia lors d’un événement 7 contre 7 mardi au lycée Kaneland. “Être plus petit [at 5-foot-11]une fois que [defenders] mettre la main dessus… c’est assez difficile d’arriver à une route vers où nous devons être au moment où la défense met la main sur les receveurs.

Gerke, qui soigne actuellement une fracture du majeur subie à l’entraînement il y a deux semaines mais qui participe toujours, se sent toujours “probablement le meilleur que j’aie jamais été”.

« En sortant de [the] Piste [season], mon endurance a beaucoup augmenté », a déclaré Gerke. “Mon corps se sent bien en ce moment, à part le doigt, évidemment.”

Gerke devrait être un élément majeur de l’attaque de passage de Batavia. Il est l’un des deux seuls joueurs universitaires de la formation de Batavia à avoir enregistré une prise universitaire la saison dernière. Gerke a terminé deuxième pour les captures (23) derrière AJ Sanders, diplômé senior, et troisième au total pour les verges sur réception (296).

Luke Alwin devrait en être un autre, mais d’autres contributeurs sont toujours au centre de l’attention alors que les spots sont en cours de finalisation dans les semaines précédant l’ouverture de la saison de Batavia contre Phillips le 27 août à Chicago.

Pat McNamara, qui a été le kicker universitaire l’année dernière, est l’une de ces pièces qui cherchent à faire une brèche alors que le processus continue de se développer.

McNamara a pris 10 livres depuis la saison dernière.

“C’est super, honnêtement, d’occuper un poste de compétence ici. J’ai fait le tour de l’environnement », a déclaré McNamara. “Faire partie de l’attaque, c’est vraiment cool.”

« Je pense que je joue mon rôle. Essayez simplement de vous ouvrir du mieux que je peux », a poursuivi McNamara. “Juste attraper tout ce qui m’est lancé.”

McNamara, en raison d’être un peu une marchandise inconnue au receveur, a l’impression “d’avoir beaucoup à prouver cette saison”.

«Je pense que cela met une puce sur mon épaule. Cela me motive à travailler plus dur », a déclaré McNamara.

Alors que les appels de jeu et les packages de personnel dictent naturellement les combinaisons d’itinéraires, McNamara projette d’être une lecture secondaire avec Gerke généralement le premier pour le quart partant attendu Ryan Boe.

“J’ai grandi avec Ryan”, a déclaré McNamara. “Ça aide beaucoup [with the connection]. Il me lance depuis l’école primaire. J’ai l’impression que cette connexion aide vraiment.

L’offensive genevoise remodelée

Finaliser et rééquiper l’attaque de Genève est sans doute l’une des principales tâches de l’entraîneur Boone Thorgesen alors que la saison approche à grands pas.

Notamment, les Vikings ont diplômé toute leur ligne offensive de la saison dernière, ainsi que le quart partant Alex Porter et leur bourreau de travail à Carter Powelson d’une équipe qui a fait sa première apparition en séries éliminatoires en six ans.

“J’aime nos gars. Ils sont prêts à travailler », a déclaré Thorgesen. « Ils sont prêts à apprendre pour s’améliorer. Nous avons beaucoup de roulement. Mais, parfois, c’est une bonne chose parce qu’ils ne savent rien. Ils ne font pas mieux. Ils ne savent pas ce qu’est un Friday Night Lights. Donc, le simple fait de les voir manger chaque opportunité, c’est notre grande devise… nous devons continuer à nous améliorer.

La compétition pour les places est toujours en cours. Au moins au quart-arrière, Nate Stempowski – une vedette du baseball du printemps – et Tony Chahino sont les noms à surveiller.

“Ils ont tous les deux des compétences”, a déclaré Thorgesen. « Il s’agit simplement de voir ce qu’ils font de mieux et comment nous pouvons l’utiliser à notre avantage. Ils peuvent être entraînés. Ils veulent être bons. Ils veulent s’améliorer, alors travailler avec de jeunes quarts-arrière, c’est ce que vous devez voir et vous pouvez en tirer parti à partir de là.

Avec la ligne offensive qui prend également forme, c’est un “processus d’apprentissage”.

« C’est la grande chose. C’est un été complet », a déclaré Thorgesen. « Nous sommes devenus plus forts. Nous mettons l’accent sur le fait de devenir plus fort. Nous savons que nous devons le faire. C’est un concours ouvert. Nous l’avons dit à notre monteur. Nous avons dit à tout le monde ici : nous allons affronter les meilleurs gars… Nous allons trouver les cinq meilleurs et nous allons faire avec.