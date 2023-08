Drew et Ralph se disputent Courtney – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Bravo

Drew Sidora et Ralph PittmanLe mariage de s’effondre à l’avenir Les vraies femmes au foyer d’Atlanta finale de la saison 15, et HollywoodVie a un clip EXCLUSIF d’un de leurs combats avant leur séparation. Dans un aperçu de l’épisode du 27 août, Drew et Ralph s’affrontent sur sa loyauté envers son cousin, Courtney Rhodes. Drew est en colère contre Courtney parce qu’elle pense qu’elle l’a traitée de salope au Portugal, alors qu’en réalité Courtney parlait de Sanya Richards-Ross. La confusion cause encore plus de problèmes dans la relation déjà tumultueuse entre Drew et Ralph.

« Qu’est-ce que cela te fait ressentir? Vous n’avez pas de réaction ou de ressenti particulier ? C’était inutile », dit Drew à Ralph, après lui avoir montré la vidéo de Courtney la traitant de garce. C’est du moins ce qu’elle pense.

Ralph fait remarquer à Drew que Kenya Moore et Marlo Hampton ont tous deux traité Drew de garce auparavant, mais Drew pense que cette fois, c’est différent puisque Courtney est liée à Ralph.

« Mais il ne s’agit pas seulement du mot salope », souligne Drew. « Vous ne la connaissez pas. Vous venez de la rencontrer comme hier. C’est qui elle est dans notre dos.

« Derrière notre dos ? » » dit Ralph, ce qui stupéfie Drew. Il dit à sa femme que Courtney ne lui a rien dit d’offensant, mais Drew pense que son homme devrait rester à ses côtés, quoi qu’il arrive.

Drew dit : « Écoutez, si je ne rocke pas avec quelqu’un, vous ne rockez pas avec quelqu’un. Si tu ne rockes pas avec quelqu’un, je ne rockerai pas avec quelqu’un. C’est comme le mariage 101. »

Ralph n’est pas d’accord avec la logique de Drew et a l’impression que Courtney n’a rien fait de mal. « D’accord, qu’elle me traite de salope et qu’elle mente à ce sujet, ça te va ? » Drew dit à son mari.

Dans un confessionnal, Drew parle de Ralph et de la façon dont il la traite. «Ralph a dit de foutre en l’air tes sentiments. Mon véritable problème est que je ne suis pas capable de partager mes sentiments, de me sentir valorisée et entendue », dit-elle.

Alors que la dispute s’intensifie, Drew dit à Ralph qu’elle ne veut plus discuter de la situation de Courtney. « Ce n’est tout simplement pas la réponse que j’attendrais de la part de mon mari », dit-elle frustrée.

Encore une fois, Ralph mentionne comment le Kenya, Marlo et Kandi Burruss J’ai déjà traité Drew de garce et qu’il préfère rester en dehors de son drame avec les autres femmes.

« Que voulez-vous que je fasse? Attaquez-les et dites de ne pas appeler ma femme un B ? » » demande Ralph alors que Drew commence à s’éloigner de lui. « Certaines choses n’en valent vraiment pas la peine. »

Drew sort de la pièce avec colère avec un dernier commentaire : « Qu’est-ce qui se passe dans ce putain de monde. »

Drew et Ralph ont tous deux demandé le divorce le 27 février après près de neuf ans de mariage. Les caméras ont repris pour connaître la réaction des acteurs à la scission. Cela, et bien plus encore, se jouera Les vraies femmes au foyer d’Altante finale de la saison 15, diffusée le dimanche 27 août à 20 h HE sur Bravo. L’épisode sera disponible en streaming sur Peacock le lendemain.