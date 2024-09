Drew Doughty des Kings de Los Angeles absent mensuellement en raison d’une cheville fracturée

Le défenseur des Kings de Los Angeles Drew Doughty subira une intervention chirurgicale pour réparer une cheville fracturée et est envisagée mensuellement, a annoncé l’équipe vendredi.

Doughty a été blessé au cours de la première période du match préparatoire des Kings contre les Golden Knights de Vegas mercredi après s’être écrasé violemment contre la bande lors d’une bataille pour la rondelle avec l’attaquant des Golden Knights Tanner Pearson.

Le joueur de 34 ans a été pris en charge par l’équipe d’entraînement de l’équipe avant d’être assisté sur le banc par ses coéquipiers et directement au vestiaire sans mettre de poids sur le côté gauche.

Doughty a participé aux 82 matchs avec les Kings la saison dernière, enregistrant 15 buts et 50 points. Il a ajouté deux buts et trois points en séries éliminatoires avant que son équipe ne soit éliminée par les Oilers d’Edmonton au premier tour.

Le vainqueur du trophée Norris 2016 a été repêché au deuxième rang du classement général par les Kings en 2008 et a inscrit 156 buts et 669 points en 1 177 matchs en carrière. Il a aidé les Kings à remporter la Coupe Stanley en 2012 et 2014.