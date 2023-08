Drew Carey et Adam Sandler rendent hommage au regretté Bob Barker : « Trésor américain »

Des célébrités du monde du divertissement pleurent la perte du légendaire Bob Barker.

Barker est décédé à l’âge de 99 ans dans sa maison de longue date à Hollywood Hills.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons que le plus grand MC du monde qui ait jamais vécu, Bob Barker, nous a quitté », a confirmé son publiciste Roger Neal à Fox News Digital.

L’animateur de longue date de « The Price is Right » a quitté la série en 2007 et a été remplacé par Drew Carey.

Carey a partagé sur X, anciennement Twitter, ses condoléances pour le décès de son prédécesseur.

« Jour très triste pour la famille Price Is Right et pour les amoureux des animaux du monde entier. Il n’y a pas eu un jour sur le tournage sans que je pense à Bob Barker et ne le remercie pas. Je garderai sa mémoire dans mon cœur pour toujours. . #RIPBobBarker Nous vous aimons », a-t-il écrit.

Barker a fait une apparition mémorable dans le film « Happy Gilmore » d’Adam Sandler en 1996, où il a battu le comédien lors d’une partie de golf, un bon souvenir partagé par Sandler.

Il a écrit sur Instagram : « »L’homme. Le mythe. Le meilleur. Un gars tellement gentil et drôle avec qui sortir. J’ai adoré lui parler. J’ai adoré rire avec lui. J’ai adoré qu’il me donne des coups de pied. Il va manquer à tous ceux que je connais ! Journée déchirante. J’aime toujours Bob et sa famille ! Merci pour tout ce que vous nous avez donné ! », a partagé Sandler avec des photos de Barker.

La co-star de « Happy Gilmore » de Sandler, Julie Bowen, a également partagé une photo des coulisses avec Barker et les acteurs après la scène de combat.

« Je n’oublierai jamais Adam qui a convaincu Bob Barker de dire la phrase emblématique : ‘le prix est FAUX, salope !' », a partagé Bowen. « Bob était gentil et poli et avait refusé de dire la phrase, mais il s’est laissé emporter par la scène de combat hilarante entre lui et Happy, il l’a juste… dit. C’est l’un de mes souvenirs de tournage préférés. »

Elle a ajouté : « En l’honneur de Bob : n’oubliez pas de stériliser vos animaux de compagnie. RIP Bob. »

Rob Schneider a également partagé un souvenir de l’apparition de Barker dans « Happy Gilmore », rappelant que Barker avait dit un jour : « J’ai déménagé à Hollywood pour devenir acteur et la seule personne qui m’a jamais laissé le faire était Adam Sandler ! »

L’animateur de « America’s Got Talent », Howie Mandel, a partagé une capture d’écran d’un sketch dans lequel il est apparu avec Barker sur ses réseaux sociaux avec les simples tags #rip #bobbarker.

L’ancien animateur de « Danse avec les stars » Tom Bergeron a partagé une photo de lui avec Barker et s’est souvenu du moment où ils ont tous deux remporté les Daytime Emmys dans la catégorie des animateurs de jeux télévisés exceptionnels.

« En 2000, nous avons chacun gagné les @daytimeemmys. C’était une surprise parce que tout le monde, moi y compris, pensait que Régis était un candidat idéal pour accueillir », a rappelé Bergeron dans son message.

De nombreuses célébrités ont rappelé son travail inlassable en tant que défenseur des animaux et sa signature mémorable exhortant les téléspectateurs à « faire stériliser ou stériliser vos animaux de compagnie ».

James Woods a écrit sur X : « Si vous considérez Bob Barker comme un animateur de jeu télévisé de renommée mondiale, vous passez à côté de sa plus grande contribution. Il était l’un des principaux défenseurs des droits des animaux. Son amour pour nos amis à quatre pattes a inspiré des mouvements de compassion partout dans le monde. monde, et nous, les humains, en étions meilleurs. »

L’auteure-compositrice nominée aux Oscars Diane Warren a partagé : « Bob Barker, j’ai le sentiment que tu as été accueilli par une armée d’anges animaux. Parce que tu étais leur ange sur terre », accompagné de nombreux émojis animaux.

La comédienne Ruth Buzzi, qui comptait Barker parmi ses voisins, a écrit : « Un ami a dit un jour que nous devions traverser un pont vers le paradis, gardé par tous les animaux que nous avions jamais rencontrés… Quel bel accueil Bob Barker reçoit aujourd’hui si c’est vrai. Merveilleux. voisin depuis 4 décennies, repose en paix. »

Lou Diamond Phillips a partagé qu’il avait également Barker pour voisin à un moment donné.

« J’ai eu la chance d’être le voisin de Bob Barker pendant un certain temps. Je discutais souvent avec lui lorsqu’il promenait ses chiens. Quel gentleman accompli et défenseur infatigable des animaux. Quelle course épique vous avez vécue, monsieur », a écrit Phillips.

Nancy Burnet, petite amie de longue date de Bob Barker, partage une mise à jour sur l’icône « Le prix est correct » alors qu’il fête ses 99 ans.

John Rich a partagé un clip de retour de l’émission dans lequel la star de « Wheel of Fortune » Vanna White est apparue en tant que candidate à l’émission.

« Nous avons regardé Bob Barker grandir tout le temps, il était le meilleur qui ait jamais existé ! Souvenez-vous de la fois où on a demandé à @TheVannaWhite de ‘Descendez !’ sur The Price Is Right ? C’était un trésor américain. RIP Bob Barker », a écrit Rich.

La star de la NFL, JJ Watt, se souvient avoir regardé Barker quand il était enfant, soulignant qu’il était une source de réconfort pour des générations en le regardant animer « The Price is Right ».

« Repose en paix Bob Barker, légende. Merci d’être un personnage constant chaque jour et surtout les jours où nous sommes restés à la maison après l’école « malade ». 99 ans. Une sacrée course. »

L’Institut naval des États-Unis a également rendu hommage à Barker, soulignant son service en tant qu’aviateur naval pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Bob Barker, décédé aujourd’hui à l’âge de 99 ans. L’ancien animateur de THE PRICE IS RIGHT a servi comme aviateur naval pendant la Seconde Guerre mondiale, pilotant 8 avions différents, dont le Wildcat et le Corsair », ont-ils écrit sur les réseaux sociaux.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.