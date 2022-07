Drew Brees est maintenant copropriétaire d’une équipe professionnelle de pickleball

La superstar à la retraite de la NFL, Drew Brees, est la dernière grande figure sportive à avoir participé à l’engouement pour le pickleball.

La Major League Pickleball a annoncé jeudi que l’ancien champion du Super Bowl avait rejoint le groupe de propriété d’Austin, au Texas, “Club de Pickleball Mad Drops.“

Le groupe comprend également une société de capital-risque Bon Alpha IndustriesJim Buss, copropriétaire des Lakers de Los Angeles, et Ryan Serhant de “Million Dollar Listing New York” de Bravo.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

“Je suis un joueur passionné de pickleball, un fan et un étudiant du jeu”, a déclaré Brees, qui a joué 20 ans dans la NFL, dans un communiqué. “J’ai hâte de contribuer à faire connaître les incroyables joueurs et compétitions de la MLP, d’aider à développer le sport du pickleball et de favoriser l’engagement global des fans”, a-t-il ajouté.

Brees, qui a pris sa retraite du football après la saison 2020, a passé la saison dernière à travailler pour NBC Sports en tant qu’analyste avant que les deux parties ne se séparent mutuellement. Dans le passé, l’ancien quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans a fait des blagues sur “rejoindre la tournée de pickleball”, mais sa décision la plus récente survient à un moment où le sport a connu une croissance explosive.

La pandémie a donné au sport un élan majeur alors que les gens cherchaient des moyens socialement distants d’être actifs et sociaux. Aujourd’hui, près de 5 millions de personnes jouent au pickleball à l’échelle nationale selon Picklebal des États-Unisl. Le sport a connu un taux de croissance de 39% au cours des deux dernières années, ce qui en fait le sport à la croissance la plus rapide en Amérique selon L’Association de l’industrie du fitness sportif.

Le sport a également attiré un certain nombre de joueurs de renom, de la milliardaire Melinda Gates aux célébrités Ellen DeGeneres, Leonardo DiCaprio et les Kardashian.

La Major League Pickleball a été créée par le fondateur et PDG Steve Kuhn en 2021. La ligue se compose de 12 équipes de joueurs professionnels de pickleball qui jouent dans un format mixte. En plus de l’ancien quart-arrière vainqueur du Super Bowl, la Major League Pickleball comprend également d’autres propriétaires de haut niveau tels que l’entrepreneur Gary Vaynerchuk, le propriétaire des Milwaukee Bucks Marc Lasry et l’ancien pro du tennis James Blake.

“Le groupe de propriétaires de PC talentueux et passionnés de Mad Drops élèvera encore plus notre compétition et nos athlètes, ce qui contribue à notre objectif de faire du jeu de pickleball le sport de spectateur le plus excitant au monde”, a déclaré Kuhn dans un communiqué.