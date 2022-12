Drew Barrymore veut faire un autre film avec son “âme sœur et partenaire cinématographique” Adam Sandler

Drew Barrymore et Adam Sandler forment le duo de comédies romantiques par excellence. Ils ont d’abord joué ensemble dans le film de 1998 “The Wedding Singer”, puis se sont à nouveau associés pour le film de 2004, “50 First Dates” avant leur dernier film ensemble, “Blended” en 2014.

Barrymore avait son partenaire fréquent à l’écran, qu’elle a présenté comme “la meilleure âme sœur et partenaire cinématographique” sur le Segment Drewbar de “The Drew Barrymore Show”.

Pendant le segment, les deux ont parlé des films sur lesquels ils ont travaillé ensemble et de la possibilité de travailler à nouveau ensemble. Barrymore a partagé qu’elle et son amie et collègue actrice Cameron Diaz avaient parlé de refaire la comédie de 1987, “Planes, Trains and Automobiles”.

DREW BARRYMORE RÉVÈLE QU’ELLE SORT À NOUVEAU APRÈS ÊTRE RESTER CÉLIBATAIRE PENDANT SIX ANS: “JE SUIS TROP BON À ÊTRE SEUL”

“Elle et moi avons discuté de refaire” Avions, trains et automobiles “, puis je me suis dit:” Eh bien, vous savez, Adam et moi en parlons “”, a déclaré Barrymore.

Barrymore a ensuite ajouté qu’elle voudrait jouer Del Griffith dans le remake, un rôle tenu par John Candy dans le film original.

L’actrice a également parlé de vouloir faire un autre film avec Sandler sur l’épisode le plus récent de la Podcast « Poussins au bureau ».

DREW BARRYMORE DIT QU’ELLE PENSAIT ET ÉTAIT RÉELLE COMME UN ENFANT DE 7 ANS SUR LE PLATEAU: “L’AIMÉ D’UNE MANIÈRE PROFONDE”

“Je veux faire un autre film avec Sandler”, a déclaré Barrymore sur le podcast. “Nous l’avons fait tous les 10 ans, et ça va bientôt faire 10 ans.”

“Je pense que cela me rendrait si heureuse”, a ajouté l’actrice.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Sandler a joué le plus récemment dans le film de 2022 “Hustle” et les derniers rôles de Barrymore étaient dans le film de 2020, “The Stand In” et un petit rôle dans le film de 2021 “A Castle for Christmas”.