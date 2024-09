Drew Barrymore travaille sur la proximité entre elle et les invités du talk-show

Drew Barrymore a entendu les commentaires de chacun et va faire de son mieux pour mettre une certaine distance entre elle et les invités de son talk-show à l’avenir.

Lors de la première de la saison 5 de Le spectacle de Drew Barrymore Lundi, l’actrice a reconnu à deux reprises qu’elle essayait de travailler sur la « proximité physique » entre elle et ses invités après que des gens ont dit qu’elle était « trop susceptible ».

Cela inclut lorsque vous parlez avec Expert en fauteuil Le podcasteur Dax Shepard a avoué : « J’ai des ennuis à cause de la proximité physique dans cette émission. Je suppose que beaucoup de gens disent à mon sujet : « Tu es trop susceptible. » Et je me dis : « Oh, c’est tellement… » C’est une question de honte et d’embarras. Je suis horrifié quand j’entends ça, et pourtant je ne peux pas m’arrêter. »

Barrymore est connue pour se rapprocher de ses invités au cours des quatre dernières saisons, leur tendant souvent la main pour leur tenir la main, toucher leur épaule ou les serrer dans ses bras. L’aspect physique de ses interviews a divisé les téléspectateurs, certains exprimant leur mécontentement. appréciation pour elle et pour les autres la critiquer sur les réseaux sociaux.

Shepard a compris d’où elle venait. « C’est un peu comme ça que tu es », a-t-il dit. « C’est utile que tu sois une femme de taille moyenne. Si tu avais ma taille et que tu t’occupais de tout le monde, ce serait peut-être un peu différent. Tu pourrais donc avoir une liberté que je n’ai pas. »

Quand Barrymore lui a demandé s’il avait lui aussi ressenti le « besoin de toucher les gens » dans son émission, il a répondu : « Oui. Toi et moi, on se ressemble beaucoup. On est très susceptibles. On est accros à l’amour. Ding, ding, ding, on en a parlé. »

Tandis que Shepard parlait, Barrymore commença à lui caresser l’épaule ainsi que son chien, Douglas, qui était assis entre eux. « Maintenant, je vous caresse tous les deux », plaisanta-t-elle, avant de s’arrêter.

Shepard a noté qu’il était personnellement « sauvé par le fait que je sois de l’autre côté de la pièce par rapport à mes invités » lors de l’enregistrement Expert en fauteuil. Cependant, il a pris soin de faire savoir à Barrymore qu’elle avait « ma permission de me toucher » lors de leur entretien, ajoutant : « J’y consens !

Barrymore a également abordé le sujet plus tôt dans l’épisode dans le cadre d’un segment de Drew’s News avec le co-animateur Ross Mathews et CBS Matin Les animateurs sont Gayle King, Nate Burleson et Vladimir Duthiers. « C’est très drôle, car depuis cinq ans, je suis constamment trop susceptible et trop proche des gens », explique-t-elle. « C’est très embarrassant. »

« Mais cela fait partie du spectacle ! » intervint Burleson. « C’est une partie intégrante de ce spectacle, cette intimité. »

Barrymore, boudeuse, a admis qu’elle n’était pas sûre de pouvoir « se défaire de cette habitude ». « Je vous entends et je ferai de mon mieux », a-t-elle dit, « mais c’est très dur ».

En réponse, King a pris Barrymore dans ses bras et a ajouté : « Tout va bien. »