Drew Barrymore tombe en panne avec Pamela Anderson sur l’éducation des enfants sous les projecteurs: “Ils ne se sont pas inscrits pour ça”

Drew Barrymore et Pamela Anderson ont récemment eu une conversation de cœur à cœur sur la maternité qui est devenue émouvante.

Dans l’épisode de lundi de “The Drew Barrymore Show”, l’alun de “Baywatch” a révélé ce qu’elle avait fait pour s’assurer qu’elle et les deux fils de Tommy Lee grandissent protégés.

“Mes enfants ne savaient pas qu’ils avaient un agent de sécurité à l’école”, a expliqué Anderson.

“J’ai embauché quelqu’un pour être assistant instructeur d’éducation physique juste pour être là parce que les gens essayaient de les faire sortir de la cour d’école”, a expliqué Anderson. “Je devais trouver des moyens intelligents pour leur faire sentir que tout était normal, mais j’avais besoin de savoir que les yeux étaient sur eux et non, vous savez, je n’allais pas prendre ce risque.”

Pamela et Tommy partagent Brandon, 26 ans et Dylan, 25 ans.

Barrymore est elle-même mère de deux enfants et a sympathisé avec la lutte d’Anderson pour protéger ses enfants pendant leurs années de formation.

“Je comprends tellement. Je comprends”, a déclaré Barrymore au bord des larmes. “Ne baise pas avec mes enfants. Ce n’est pas OK. Ils ne se sont pas inscrits pour ça.”

L’animatrice de l’émission partage ses filles, Olive, 10 ans et Frankie, 8 ans avec son ex-mari, Will Kopelman.

Barrymore et Anderson ont trouvé un terrain d’entente pour être sous les feux de la rampe dès leur plus jeune âge. Drew a suggéré que leurs débuts de carrière les “préparaient” à être les parents qu’ils sont.

“Peut-être que nos vies entières étaient les meilleures choses pour nous installer en tant que parents”, a-t-elle dit à Anderson. Pamela a accepté, ajoutant : “Nous devons juste nous assurer que les femmes savent comment se protéger des très jeunes filles.”

Au cours de l’interview, Anderson et Barrymore se sont penchés sur son ancienne relation avec Lee, qui a été remise en lumière avec la sortie des mémoires d’Anderson, “Love, Pamela” et du documentaire Netflix, “Pamela, une histoire d’amour”.

Dans le documentaire, Anderson a déclaré qu’elle ne savait pas aimer quelqu’un d’autre que le père de ses fils.

“C’est juste ce lien que vous n’avez avec personne d’autre”, a-t-elle déclaré. “Et les gens peuvent dire qu’ils peuvent passer outre, mais je ne peux pas. Je n’ai pas pu, et ça va. Je m’en fiche même si je suis seul le reste de ma vie.”

Anderson a poursuivi: “J’ai vécu des moments d’amour vraiment merveilleux, et parfois, les choses ne durent pas éternellement pour une raison, et ça va. C’est bien, ça va. Au cours de la dernière année que j’ai passée seule, je pense que c’était le la plus belle année de ma vie.”